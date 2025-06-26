Topo

Carros

Ram 3500 tem visual e lista de equipamentos renovados; veja o que muda

Do UOL, em São Paulo (SP)

26/06/2025 12h00

Marca de picapes da Stellantis, a Ram marcou presença no Festival Interlagos e mostrou, pela primeira vez no Brasil, a nova 3500 - picape de grande porte com motor turbodiesel de seis cilindros.

A exemplo do modelo 1500, a 3500 teve visual e lista de equipamentos renovados. O preço ainda não foi anunciado, pois a chegada às concessionárias está prevista para setembro.

Além da Ram, o apresentador Jorge Moraes e a jornalista Luciana Elldorf visitam os estandes das 19 marcas que participaram da exibição, realizada de 12 a 15 de junho no templo do automobilismo nacional.

Dentre outras marcas, Moraes destaca novidades da Honda, que apresentou o novo HR-V - que recebeu reestilização na dianteira e na traseira, além de novas rodas de liga leve de 18 polegadas nas versões topo de linha.

A montadora japonesa também exibiu uma versão exclusiva e com preparação esportiva do HR-V e mudanças visuais no sedã híbrido Civic.

Outra marca presente no evento, a Mercedes-Benz destacou a sua linha de esportivos AMG, que teve exemplares disponibilizados para test-drive no autódromo paulistano.

Novo Ford Territory

Ford faz nova atualização no SUV médio Territory, que continua sendo importado da China - Jorge Moraes/UOL - Jorge Moraes/UOL
Ford faz nova atualização no SUV médio Territory, que continua sendo importado da China
Imagem: Jorge Moraes/UOL

A Ford, por sua vez, levou para o festival o novo Territory - importado da China, o SUV médio traz mudanças no visual da dianteira, que recebeu nova grade e conjunto óptico atualizado, mais alterações no design da traseira, além de outras novidades.

Volvo EX30 ganha versão aventureira

Volvo EX30 Cross Country - Jorge Moraes/UOL - Jorge Moraes/UOL
Volvo EX30 Cross Country inicia pré-venda no Brasil com preço sugerido de R$ 314.950
Imagem: Jorge Moraes/UOL

Já a Volvo levou para a exposição o EX30 Cross Country, versão aventureira do SUV compacto 100% elétrico que estreia com preço sugerido de R$ 314.950 no lançamento.

A novidade conta com suspensão elevada e, diferentemente das demais versões do EX30, é equipada com dois motores elétricos, um em cada eixo, totalizando 428 cv de potência.

Além disso, a marca sueca revelou a reestilização do XC60, SUV médio com propulsão híbrida que é um dos modelos mais vendidos da montadora europeia.

GWM exibe SUV e picape turbodiesel

Picape Poer já está confirmada para o mercado brasileiro e será produzida na fábrica de Iracemápolis (SP) - Daniel Neves/UOL - Daniel Neves/UOL
Picape Poer já está confirmada para o mercado brasileiro e será produzida em Iracemápolis (SP)
Imagem: Daniel Neves/UOL

Por fim, a GMW, que está prestes a iniciar a produção de veículos no Brasil, apresentou no festival o H9, SUV 4x4 com carroceria sobre chassi e motor turbodiesel, e a picape Poer, equipada com mesma motorização - os dois modelos têm venda confirmada em nosso mercado.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Carros

Bateria ejetável: por que item de segurança em carros elétricos é má ideia

Rolê do adesivo: grupos desafiam leis para marcar placas de trânsito em SP

Fiat: dirigimos em 'jardim suspenso' de fábrica centenária na Itália

Fiat 600: conhecemos na Itália SUV estiloso que queremos ver no Brasil

Metanol: substância compõe gasolina adulterada e abasteceu postos do PCC

Toyota paralisada: como fica o mercado após desastre na fábrica da marca

Novo SUV nacional da Jeep é menor que Renegade e será fabricado no Rio

Foton Tunland V9: andamos na picape chinesa que acaba de chegar ao Brasil

Fiat na Itália: visitamos locais históricos e dirigimos o Grande Panda

Paralisação na Toyota: sindicato aprova suspensão de contratos de operários

Free flow: pedágio sem cancela se multiplica e traz risco de multa; evite