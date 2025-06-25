Volvo exibe versão aventureira de seu elétrico 'barato' e nova cara do XC60

A Volvo aproveitou o Festival Interlagos, maior evento automotivo do Brasil, para a exposição o EX30 Cross Country, versão aventureira do SUV compacto 100% elétrico que estreia com preço sugerido de R$ 314.950 no lançamento.

A novidade conta com suspensão elevada e, diferentemente das demais versões do EX30, é equipada com dois motores elétricos, um em cada eixo, totalizando 428 cv de potência.

Além disso, a marca sueca revelou a reestilização do XC60, SUV médio com propulsão híbrida que é um dos modelos mais vendidos da montadora europeia.

Além da Volvo, o apresentador Jorge Moraes e a jornalista Luciana Elldorf visitam os estandes das 19 marcas que participaram da exibição, realizada de 12 a 15 de junho no templo do automobilismo nacional.

Dentre outras marcas, Moraes destaca novidades da Honda, que apresentou o novo HR-V - que recebeu reestilização na dianteira e na traseira, além de novas rodas de liga leve de 18 polegadas nas versões topo de linha.

A montadora japonesa também exibiu uma versão exclusiva e com preparação esportiva do HR-V e mudanças visuais no sedã híbrido Civic.

Novo Ford Territory

Ford faz nova atualização no SUV médio Territory, que continua sendo importado da China Imagem: Jorge Moraes/UOL

A Ford, por sua vez, levou para o festival o novo Territory - importado da China, o SUV médio traz mudanças no visual da dianteira, que recebeu nova grade e conjunto óptico atualizado, mais alterações no design da traseira, além de outras novidades.

Nova Ram 3500 vem aí

Picape de grande porte, Ram 3500 renovada tem estreia no Brasil prevista para setembro Imagem: Jorge Moraes/UOL

Marca de picapes da Stellantis, a Ram também marcou presença em Interlagos e mostrou, pela primeira vez no Brasil, a nova 3500 - picape de grande porte com motor turbodiesel de seis cilindros que, a exemplo do modelo 1500, teve visual e lista de equipamentos renovados. O preço ainda não foi anunciado, pois a chegada às concessionárias está prevista para setembro.

Outra marca presente no evento, a Mercedes-Benz destacou a sua linha de esportivos AMG, que teve exemplares disponibilizados para test-drive no autódromo paulistano.

GWM exibe SUV e picape turbodiesel

Picape Poer já está confirmada para o mercado brasileiro e será produzida em Iracemápolis (SP) Imagem: Daniel Neves/UOL

Por fim, a GMW, que está prestes a iniciar a produção de veículos no Brasil, apresentou no festival o H9, SUV 4x4 com carroceria sobre chassi e motor turbodiesel, e a picape Poer, equipada com mesma motorização - os dois modelos têm venda confirmada em nosso mercado.