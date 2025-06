Navio com 3.000 carros afunda no Pacífico após semanas pegando fogo

O navio Morning Midas, que levava cerca de 3.000 carros e sofreu com um incêndio no Oceano Pacífico próximo ao Alasca no dia 3 de junho, terminou por naufragar no local na última segunda-feira de acordo com informações de sua empresa de gestão, a Zodiac Maritime. Ele estava em águas internacionais. Seus 22 tripulantes foram evacuados anteriormente.

O que aconteceu

Um navio cargueiro que partiu da China e tinha como destino o México levando cerca de 3 mil carros - com 70 deles sendo elétricos e 680 híbridos - naufragou no Oceano Pacífico Norte após um incêndio. O local mais próximo do navio eram as Ilhas Aleutas, no Alasca, a 770 km.

Os danos provocados pelo incêndio foram potencializados pelo mau tempo e infiltração de água. Agora, a embarcação está a 5 mil metros de profundidade. Não se sabe se algum carro foi retirado do navio.

Segundo informações da CNN, duas embarcações de salvamento ficarão no local para monitorar quaisquer sinais de poluição ou detritos. Os tripulantes desses dois navios não ficaram feridos quando o Morning Midas - de 183 metros de comprimento - afundou.

A empresa de gestão, a Zodiac Maritime, informou que está enviando outra embarcação especializada em resposta à poluição para o local como precaução adicional.

O incêndio teve início na poupa do navio, onde estavam os veículos elétricos.

