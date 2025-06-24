Risco na troca de óleo: saiba o que muitos ignoram e detona o seu carro

Produtos automotivos vitais para a saúde dos carros dos consumidores muitas vezes podem ser vendidos fora da validade. Por isso, é necessário que o responsável se atente no momento da compra, já que há a possibilidade de um item corriqueiro e importante, como o óleo lubrificante, poder deteriorar o motor do carro se estiver fora da data de validade.

O que aconteceu

Segundo o Procon, é de suma importância que os motoristas se atentem à validade de diversos itens para o carro, mas principalmente óleos lubrificantes. A questão pode acarretar problemas de segurança e desempenho para o modelo.

Com o tempo, a degradação química - mesmo quando os produtos são armazenados corretamente - pode comprometer propriedades essenciais, como viscosidade, capacidade de lubrificação e resistência térmica. Dessa forma, o uso de produtos além da data de vencimento pode levar a falhas mecânicas, aumento do desgaste de peças e até mesmo à perda da garantia do veículo.

Desta forma, o Procon recomenda aos motoristas que verifiquem a data de fabricação e de vencimento ao se adquirir ou usar um produto derivado do petróleo. Caso a informação não seja encontrada na embalagem, o consumidor deve exigir saber a informação do ponto de venda ou do fabricante.

A comercialização fora do prazo de validade configura infração do Código de Defesa do Consumidor e pode penalizar os estabelecimentos.

O consumidor tem o direito de adquirir produtos seguros e dentro do prazo de validade. Comprar itens vencidos pode comprometer a qualidade do serviço e até causar prejuízos ao veículo Marcelo Pagotti, diretor Adjunto de Fiscalização do Procon-SP

Caso encontre um produto fora do prazo de validade à venda, o consumidor deve recusar a compra e comunicar o ocorrido ao Procon-SP. A denúncia pode ser feita pela plataforma oficial (www.procon.sp.gov.br ) ou diretamente no Procon do município.

