Como tecnologia israelense virou pesadelo de clientes de locadora de carros

A empresa de locação de veículos Hertz está utilizando uma polêmica nova ferramenta para avaliar os carros após os clientes os devolverem para verificar se não há danos na lataria. Trata-se de um equipamento da startup israelense UVeye, que utiliza inteligência artificial. Seu uso está sendo feito no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. A expectativa é que o sistema seja implementado em outras localidades também.

O que aconteceu

Novos avaliadores de dano da Hertz estão deixando seus clientes irritados. O equipamento, com sua IA, escaneia os carros alugados na devolução e envia uma fatura ao motorista. Um cliente teve US$ 195 (R$ 1.070) cobrados por um amassado, e outro teve US$ 440 (R$ 2.413) por um arranhão.

A avaliação ocorre com os carros sendo conduzidos por um túnel, para que seus danos sejam registrados. Caso haja algo diferente na varredura frente ao que foi apresentado na saída, o cliente recebe imediatamente uma fatura pelo dano.

Porém, o sistema tem recebido críticas de clientes. Um usuário do fórum Reddit teve uma conta de US$ 195 após um pequeno amassado no para-lama de seu carro. Pela conta alta, ele entrou em contato com a empresa, que se negou a rever a cobrança.

Segundo outro cliente, que teve que pagar US$ 440 por uma roda arranhada, relatou que sua conta foi de US$ 250 pelo reparo em si, com acréscimo de US$ 125 pelo processamento e outros US$ 65 para cobrir a taxa administrativa.

Em um comunicado, a Hertz disse: "a grande maioria dos aluguéis não registra incidentes. Quando ocorrem danos, nosso objetivo é aprimorar a experiência de aluguel, trazendo maior transparência, precisão e rapidez ao processo. As inspeções digitais de veículos ajudam a alcançar isso com documentação clara e detalhada, entregue mais rapidamente, além de um processo de resolução mais tecnológico."

Confira o equipamento:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.