De novo HR-V a Bugatti milionário, veja as atrações do Festival Interlagos

Alessandro Reis

Do UOL, em São Paulo (SP)

23/06/2025 11h00

Nesta semana, o programa Carona é totalmente dedicado à edição de 2025 do Festival Interlagos, maior evento automotivo do Brasil, realizado no autódromo de mesmo nome na capital paulista.

O apresentador Jorge Moraes e a jornalista Luciana Elldorf visitam os estandes das 19 marcas que participaram da exibição, realizada de 12 a 15 de junho no templo do automobilismo nacional.

Dentre outras marcas, Moraes destaca novidades da Honda, que apresentou o novo HR-V - que recebeu reestilização na dianteira e na traseira, além de novas rodas de liga leve de 18 polegadas nas versões topo de linha.

A montadora japonesa também exibiu uma versão exclusiva e com preparação esportiva do HR-V e mudanças visuais no sedã híbrido Civic.

Novo Ford Territory

Ford faz nova atualização no SUV médio Territory, que continua sendo importado da China - Jorge Moraes/UOL - Jorge Moraes/UOL
Ford faz nova atualização no SUV médio Territory, que continua sendo importado da China
Imagem: Jorge Moraes/UOL

A Ford, por sua vez, levou para o festival o novo Territory - importado da China, o SUV médio traz mudanças no visual da dianteira, que recebeu nova grade e conjunto óptico atualizado, mais alterações no design da traseira, além de outras novidades.

Volvo EX30 ganha versão aventureira

Volvo EX30 Cross Country - Jorge Moraes/UOL - Jorge Moraes/UOL
Volvo EX30 Cross Country inicia pré-venda no Brasil com preço sugerido de R$ 314.950
Imagem: Jorge Moraes/UOL

Já a Volvo levou para a exposição o EX30 Cross Country, versão aventureira do SUV compacto 100% elétrico que estreia com preço sugerido de R$ 314.950 no lançamento.

A novidade conta com suspensão elevada e, diferentemente das demais versões do EX30, é equipada com dois motores elétricos, um em cada eixo, totalizando 428 cv de potência.

Além disso, a marca sueca revelou a reestilização do XC60, SUV médio com propulsão híbrida que é um dos modelos mais vendidos da montadora europeia.

Nova Ram 3500 vem aí

Picape de grande porte, Ram 3500 renovada tem estreia no Brasil prevista para setembro - Jorge Moraes/UOL - Jorge Moraes/UOL
Picape de grande porte, Ram 3500 renovada tem estreia no Brasil prevista para setembro
Imagem: Jorge Moraes/UOL

Marca de picapes da Stellantis, a Ram também marcou presença em Interlagos e mostrou, pela primeira vez no Brasil, a nova 3500 - picape de grande porte com motor turbodiesel de seis cilindros que, a exemplo do modelo 1500, teve visual e lista de equipamentos renovados. O preço ainda não foi anunciado, pois a chegada às concessionárias está prevista para setembro.

Outra marca presente no evento, a Mercedes-Benz destacou a sua linha de esportivos AMG, que teve exemplares disponibilizados para test-drive no autódromo paulistano.

GWM exibe SUV e picape turbodiesel

Picape Poer já está confirmada para o mercado brasileiro e será produzida na fábrica de Iracemápolis (SP) - Daniel Neves/UOL - Daniel Neves/UOL
Picape Poer já está confirmada para o mercado brasileiro e será produzida em Iracemápolis (SP)
Imagem: Daniel Neves/UOL

Por fim, a GMW, que está prestes a iniciar a produção de veículos no Brasil, apresentou no festival o H9, SUV 4x4 com carroceria sobre chassi e motor turbodiesel, e a picape Poer, equipada com mesma motorização - os dois modelos têm venda confirmada em nosso mercado.

