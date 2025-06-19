Topo

Luz do ABS: o que é preciso fazer quando alerta acende no painel do carro

19/06/2025 12h00

Nesta semana, no quadro Autosserviço, o programa Carona aborda os possíveis problemas no sistema ABS, equipamento projetado para impedir o bloqueio das rodas nas frenagens, a fim de proporcionar mais segurança.

Item obrigatório em todos os automóveis e utilitários leves novos comercializados no Brasil, o ABS tem uma luz de alerta no painel que, se estiver acesa, pode sinalizar falhas que podem indicar comprometimento da respectiva eficiência.

Além da luz de advertência, podem surgir outros sinais e sintomas de que o ABS dos freios requer inspeção e eventual manutenção.

Fiat Toro Ranch 2.2 turbodiesel - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Esta edição do Carona também traz avaliação completa da Fiat Toro Ranch, que trocou o antigo motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e 35,7 kgfm pelo novo 2.2, também turbodiesel, capaz de render 200 cv e 45,9 kgfm.

Além de ficar mais potente, a picape de porte intermediário ficou mais econômica, com médias de 10,5 km/l na cidade e 13,6 km/l no ciclo rodoviário.

Além da versão topo de linha Ranch, com preço sugerido de R$ 224.990 em junho de 2025, a outra versão da Toro a ganhar o novo propulsor turbodiesel é a Volcano (R$ 206.990).

Como anteriormente, toda Toro a diesel traz câmbio automático de nove marchas e tração 4x4.

Novidades do BYD Song Plus 2026

A versão mais acessível do Song Plus ganhou o mesmo visual da configuração Premium (R$ 299.800) - Divulgação - Divulgação
A versão mais acessível do Song Plus ganhou o mesmo visual da configuração Premium (R$ 299.800)
Imagem: Divulgação

O Carona destaca, ainda, a linha 2026 do Song Plus, SUV híbrido plug-in da BYD que faz sucesso entre os brasileiros.

O utilitário esportivo unificou o visual de todas as versões, que agora exibem o mesmo design que até então era exclusivo da versão topo de linha Premium.

Destaque para a dianteira com grade minimalista, formada por filetes na parte inferior do para-choque, e para a traseira - cujas também foram redesenhadas e continuam unidas por uma faixa de LEDs.

Com preço sugerido de R$ 249.990, o Song Plus ficou cerca de R$ 5 mil mais caro e manteve, na mecânica, a combinação de motor 1.5 aspirado a gasolina com propulsor elétrico, sempre com tração dianteira e trazendo potência máxima de 235 cv.

A autonomia no modo combinado chega a 1.200 km e a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 7.9 segundos, informa a fabricante - que em breve inaugura sua fábrica em Camaçari (BA).

Omoda & Jaecoo no Brasil

Jaecoo 7 - Rafaela Borges/UOL - Rafaela Borges/UOL
SUV híbrido Jaecoo 7 é um dois dois modelos que Omoda & Jaecoo acabou de lançar no Brasil
Imagem: Rafaela Borges/UOL

Nesta semana, o apresentador Jorge Moraes faz entrevista exclusiva com executivos da Omoda & Jaeacoo para revelar os planos da montadora no Brasil. Integrante do Grupo Chery, a empresa chinesa trabalha para trazer novos veículos eletrificados para o nosso mercado, onde já comercializa os SUVs Jaecoo 7, híbrido, e Omoda E5, 100% elétrico.

Representantes da companhia também tratam da futura fábrica que a Omoda Jaecoo terá em nosso país para expandir sua operação local. A edição desta semana do Carona também t

