Gasolina a até R$ 7,65: veja qual combustível vale abastecer em cada estado

Colaboração para o UOL

A gasolina se manteve como o combustível mais vantajoso na maior parte do território brasileiro em comparação com o etanol na primeira quinzena de junho. É isso o que mostra levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

A gasolina é a melhor opção em 16 unidades federativas, enquanto o etanol fica à frente nos outros 11 estados.

De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado nos municípios de Cristais Paulista (SP) e Onda Verde (SP), onde o litro sai por R$ 3,58. Já o álcool mais caro do país está em Macapá (AP), a R$ 5,81.

Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), a R$ 5,59. A mais cara é encontrada em Mocajuba (PA) com preço médio de R$ 7,65.

Renato Mascarenhas, Diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade - dona da Ticket Log - disse: "neste início de junho, o IPTL registrou queda para o etanol e para a gasolina, que sofreu reajuste para baixo da Petrobras".

"Mesmo assim, a queda nos postos foi bem menor do que o reajuste de 5,6% da estatal nas refinarias. Isso ocorre porque a diminuição nem sempre chega de forma imediata ou integral ao consumidor final, devido a diversos fatores como as dinâmicas regionais de distribuição e as margens praticadas pelos postos."

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,34

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,57

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,96

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,39

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,24

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,38

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,55

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,12

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,01

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,14

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,98

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,81

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,40

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,62

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,13

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Amapá

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,81

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,68

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,98

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,89

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,46

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,71

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,78

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,55

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,67

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,20

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,90

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,21

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,04

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,84

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,77

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a junho de 2025

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.