Gasolina a até R$ 7,65: veja qual combustível vale abastecer em cada estado
A gasolina se manteve como o combustível mais vantajoso na maior parte do território brasileiro em comparação com o etanol na primeira quinzena de junho. É isso o que mostra levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.
A gasolina é a melhor opção em 16 unidades federativas, enquanto o etanol fica à frente nos outros 11 estados.
De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado nos municípios de Cristais Paulista (SP) e Onda Verde (SP), onde o litro sai por R$ 3,58. Já o álcool mais caro do país está em Macapá (AP), a R$ 5,81.
Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), a R$ 5,59. A mais cara é encontrada em Mocajuba (PA) com preço médio de R$ 7,65.
Renato Mascarenhas, Diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade - dona da Ticket Log - disse: "neste início de junho, o IPTL registrou queda para o etanol e para a gasolina, que sofreu reajuste para baixo da Petrobras".
"Mesmo assim, a queda nos postos foi bem menor do que o reajuste de 5,6% da estatal nas refinarias. Isso ocorre porque a diminuição nem sempre chega de forma imediata ou integral ao consumidor final, devido a diversos fatores como as dinâmicas regionais de distribuição e as margens praticadas pelos postos."
Como é feito o cálculo
- Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
- Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
- Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
- É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
- Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia
Veja onde vale a pena abastecer com etanol*
+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,34
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,57
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66
+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,96
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,39
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,24
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,38
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,55
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,12
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,01
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61
+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64
+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,14
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,98
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,81
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*
+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,40
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,62
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,13
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62
+ Amapá
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,81
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,68
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,98
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61
+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,89
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,46
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,71
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,78
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,55
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,67
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,20
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,90
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,21
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,04
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,84
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,77
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
* Preços médios relativos a junho de 2025
