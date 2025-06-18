Topo

Carros

VW Tera: novo SUV feito no Brasil recebe nota máxima em crash test

Volkswagen Tera em crash test do Latin NCAP - Reprodução
Volkswagen Tera em crash test do Latin NCAP Imagem: Reprodução

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

18/06/2025 12h17

O Volkswagen Tera, novo SUV da marca alemã feito no Brasil, desempenhou muito bem em um teste de impacto promovido pelo Latin NCAP. Nele, o modelo recém-lançado tirou a nota máxima, ficando com cinco estrelas.

O veículo possui Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) padrão e teve pontuações de 89,88% em Ocupante Adulto, 87,25% em Ocupantes Infantis, 75,77% em Proteção a Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 84,76% em Assistência à Segurança.

O que aconteceu

O Volkswagen Tera alcançou cinco estrelas após ser avaliado em impacto frontal, impacto lateral e impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção a pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias, AEB Cidade, AEB Interurbano, Sistemas de Assistência de Velocidade (SAS), Sistemas de Assistência de Faixa (LSS) e Detecção de Ponto Cego (BSD).

Relacionadas

Gravidade zero? Passageiro bate cabeça em para-brisa ao imitar vídeo viral

Cadê o Ricardão? Qual foi o destino do 'marronzinho reborn' da CET

Apple CarPlay rosa: o que é a moda perigosa que está bombando no TikTok

De acordo com a entidade responsável pelo teste no Volkswagen Tera, o modelo teve destaques na estrutura estável na área dos pés e com AEB mostrando resultados robustos "em todos os cenários do teste".

No entanto, foi observado que "a proteção para o peito do condutor no teste de impacto frontal poderia ser melhorada", que a "proteção dos pedestres na parte superior das pernas também poderia ser aperfeiçoada" e que a proteção infantil "pode alcançar melhores resultados".

Com ESC padrão em todas as versões, o SUV tem Sistemas Avançados de Assistência à Condução (ADAS) como opcional. O sistema de Frenagem Autônoma de Emergência está disponível em todas as versões em todos os mercados, menos na Argentina - país no qual a tecnologia só está presente na versão topo de linha.

Alejandro Furas, Secretário Geral do Latin NCAP, disse: "o resultado do Volkswagen Tera é um dos mais relevantes dos últimos anos do Latin NCAP. Este modelo, que aspira a ser popular em preço e vendas, demonstra mais uma vez que a segurança cinco estrelas pode ser padrão e produzida na região".

O Latin NCAP sempre avalia a versão mais básica em equipamentos de segurança passiva dos modelos. O BSD e o LSS, que são opcionais, apresentaram bom desempenho, mas não puderam ser pontuados por isso.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Carros

Como freios do seu carro eletrificado te ajudam a recarregar a bateria

Chapolin: como controle remoto de portão vira ferramenta para furtar carros

Temporal arranca teto e destrói parte de fábrica da Toyota em São Paulo

Falsa economia: estes hábitos para poupar fazem gastar mais com seu carro

Fiat Grande Panda: já dirigimos o compacto que estreia no Brasil em 2026

De novo Clio a Ranger híbrida: veja novidades mostradas no Salão de Munique

Peça do Fiat Fastback vira alvo de ladrões em furtos que levam segundos

Até 100 km de diferença: como saber a autonomia certa de um carro elétrico

Golf GTI: por que VW não traz mais unidades mesmo com vendas esgotadas

Como mau negócio fez médico gaúcho montar garagem dos sonhos em casa

Carros maquiados: veja macetes para descobrir se um veículo já foi batido