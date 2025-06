Celta Motorhome já cruzou 11 estados brasileiros antes de rumar ao Peru

Transformar um Chevrolet Celta em uma casa sobre rodas. Foi exatamente isso que Ana Clara Uchoa, de 25 anos, fez com seu carro ano 2005.

Com cama, geladeira, fogão, pia, placa solar e bateria estacionária, a jovem, acompanhada da cadela de estimação, Isis, da raça golden retriever, já passou por onze estados brasileiros a bordo do seu carro.

Ana Clara conta que a vontade de viajar pelo Brasil ao lado da cadela de estimação, a fez abandonar o emprego na área administrativa de uma empresa de saúde e pegar estrada.

A bordo do Celta, a moradora de São José dos Campos (SP) já percorreu grande parte do litoral do país nos últimos dois anos e agora pretende ir ao Peru para passar seu aniversário, em agosto.

"Eu trabalhava em uma empresa e quando completei quatro anos no cargo eu decidi largar a rotina de CLT e fazer um mochilão, mas não poderia ser de avião nem de ônibus por causa da Isis. Foi quando decidi viajar de carro para poder levá-la", conta ao UOL Carros.

Inicialmente, a ideia era de que o Celta fosse apenas o meio de locomoção de Ana e sua cadela. No entanto, o receio de não encontrar locais que aceitassem o animal fez com ela passasse a dormir no carro. Foi assim que o veículo se tornou a casa delas há dois anos.

No começo, o carro não tinha nenhuma adaptação. Ana Clara deitava o banco traseiro, colocava um colchão e lá as duas dormiam. Em alguns locais de camping, elas armavam uma barraca ao lado do veículo para passar as noites.

Banco traseiro foi retirado e espaço se transformou em cama Imagem: Arquivo Pessoal

Neste ano, Ana Clara decidiu fazer uma viagem mais ousada - ir para o Peru. Com criatividade e soluções práticas, ela adaptou o pequeno veículo para que se tornasse também casa e escritório.

O banco traseiro foi retirado para dar lugar a uma estrutura de madeira que serve como cama. O colchão ocupa toda a parte de trás e permite que ela durma esticada, com o encosto dos bancos dianteiros empurrado para frente.

Na lateral interna do carro, a jovem instalou baús e prateleiras, que funcionam como armários para guardar roupas e objetos pessoais. Um dos diferenciais é a escrivaninha retrátil, instalada próxima da janela do passageiro. Quando aberta, ela se transforma em uma pequena mesa de trabalho — ideal para quem vive de forma nômade, mas precisa de um espaço para o notebook.

A cozinha foi montada no porta-malas. Ali, Ana Clara criou uma estrutura com compartimentos que acomodam um pequeno fogão, panelas, alimentos e até uma pia.

Além do mobiliário sob medida, ela também se preocupou com o conforto térmico. Pequenos ventiladores portáteis e soluções de iluminação com luzes LED também fazem parte do kit para tornar a vida a bordo mais confortável.

"Na primeira viagem, precisava consumir no mesmo dia tudo o que eu fazia para comer, para não estragar. Hoje em dia, consigo ter uma dinâmica de alimentação muito melhor, já que consigo armazenar os produtos na geladeira. Com uma placa solar, capto a luz do sol, que abastece a bateria estacionária, que é separada da bateria do carro. Essa segunda bateria alimenta a geladeira, as luzes e as tomadas que instalamos dentro do carro, além de um ventilador", detalha.

Atualmente, Ana e a cadelinha Isis estão em Goiás. Os próximos destinos são os estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre. Somente depois de passar por esses locais elas seguirão para Machu Picchu, no Peru.