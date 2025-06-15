Cuidado com a embreagem: 5 erros que vão antecipar sua visita ao mecânico

Um dos itens mais exigidos em um carro com câmbio manual é a embreagem. O componente é responsável por fazer o "meio de campo" entre o motor e transmissão, atuando durante as trocas de marcha para igualar a rotação entre essas partes.

Com essa missão, é natural que ela sofra um desgaste natural e precise ser trocada com o tempo —a durabilidade é alta e o mais comum é que isso ocorra próximo dos 60 mil quilômetros rodados. Mas, por se tratar de um mecanismo sujeito à ação do motorista, esse prazo pode ser encurtado ou estendido de acordo com os hábitos ao volante.

Detectar que uma embreagem chegou ao final da vida útil é algo relativamente simples. O que ocorre, geralmente, é que o material de atrito já não promove a mesma fricção, deixando a sensação de que o carro está "patinando" ao trocar de marchas e, muitas vezes, emitindo um cheiro de queimado.

A boa notícia é que a ação dos condutores também pode manter a embreagem sadia por mais tempo. Para isso, porém, é preciso evitar alguns hábitos. Confira alguns deles.

1 - Andar com o pé apoiado na embreagem

Imagem: Almeida Rocha/Folha Imagem

Esse é um mau hábito que muitos motoristas têm e nem percebem. Geralmente, os carros contam com uma área de apoio para o pé esquerdo, mas é comum ignorar essa solução.

Por mais que a força exercida sobre o pedal não seja grande, a embreagem tende a sofrer, já que carros de passeio "comuns" têm o pedal mais macio e sensível.

Isso faz com que a embreagem fique em um ponto no qual não está nem acoplada, nem desacoplada. Ela superaquece nessa condição, o que aumenta o desgaste.

2 - Segurar o carro na embreagem

Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Partir com o carro em aclives costuma ser um desafio, especialmente para quem está começando na vida de motorista. Os medos aqui são os mais variados, que vão desde o carro morrer até mesmo algo mais sério, como andar para trás e acabar causando algum acidente.

Alguns modelos contam com freio automático para essa situação, que prorroga a ação de frenagem e dá tempo para que o motorista saia sem ter que ser rápido com os pedais. Mas uma solução que muitos motoristas encontram é segurar o carro na embreagem, aplicando uma rotação no motor e deixando o pedal da esquerda em um ponto de equilíbrio entre o acoplamento e o desacoplamento do componente.

O que ocorre é algo similar com o relatado no item anterior: isso causa um superaquecimento na embreagem e abrevia a sua vida útil. Uma alternativa nesses casos, caso não esteja acostumado a soltar rapidamente o pedal de freio e já acelerar, é usar o freio de mão para evitar que o carro ande para trás, permitindo que se saia com tranquilidade.

3 - Manter a embreagem pressionada ao parar

Imagem: Getty Images

Seja por pressa ou por (mau) hábito, há motoristas que não desengatam o carro em situações como paradas de semáforo.

Esse tipo de comportamento deve ser evitado por várias razões —uma distração, por exemplo, pode fazer o carro avançar e causar um acidente—, mas uma delas é que a embreagem pode ter componentes afetados pela prática.

Há um componente chamado colar de embreagem que é um rolamento que empurra as molas do sistema e funciona sempre que pisamos no pedal. Manter o pedal pressionado vai gerar uma carga desnecessária sobre ele e pode abreviar sua vida útil.

4 - Usar marcha errada

Imagem: Getty Images

Sair da imobilidade em segunda, "pular" marchas em trocas ou usar alguma que faça o motor trabalhar em uma rotação muito baixa — às vezes tentando economizar combustível com isso— também são hábitos que devem ser evitados.

Aqui, há dois problemas principais: sair da imobilidade com marchas mais altas do que o normal exige "queimar" a embreagem, o que causa seu desgaste. Já no caso de pular marchas —tanto em acelerações quanto em redução—, há uma diferença grande entre a rotação do motor e da transmissão, o que faz o componente trabalhar mais do que o necessário.

Com o carro em movimento, andar com uma marcha mais alta do que a ideal para o momento não afeta a embreagem, mas pode causar desgaste prematuro da transmissão e do motor. Ah, importante: pode ser que o carro até consuma mais nessa situação.

5 - Carga excessiva

Imagem: Getty images

Por fim, quanto mais peso o carro estiver carregando, mais a embreagem vai sofrer. Essa é uma regra geral, mas o dimensionamento do sistema leva em conta o limite de carga determinado para o veículo e, sendo assim, andar com passageiros ou porta-malas cheio, desde que dentro desse limite —que pode ser consultado no manual do proprietário— não tende a causar nenhum desgaste fora do previsto.

O problema é quando se excede esse limite e ocorre, especialmente, durante saídas a partir da imobilidade, quando exige-se que o pedal fique mais tempo pressionado em uma posição intermediária entre acoplamento e desacoplamento completos.

Fonte: Almiro Moraes Júnior, membro da Comissão Técnica de Transmissões e do Simpósio Powertrain da SAE Brasil

*Com reportagem publicada em 25/03/2024