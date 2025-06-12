Topo

Carros

BMW exibe moto superesportiva mais potente feita no Brasil; veja detalhes

Do UOL, em São Paulo

12/06/2025 12h00

Para quem gosta de motocicletas de alto desempenho, a BMW usou o Festival Interlagos deste ano para apresentar a atualização da superesportiva S1000 RR.

O apresentador Jorge Moraes conheceu o modelo de duas rodas mais potente fabricado no Brasil: com 210 cv, o lançamento é montado na fábrica da marca alemã em Manaus (AM).

A edição desta semana do programa Carona também mostra as novidades sobre duas rodas da Honda para o mercado brasileiro, como a volta da Hornet - que agora é uma família de motos, composta por versões com motores de 500, 750 e 1.000 centímetros cúbicos.

A Honda ainda apresentou a embreagem E-Clutch - disponível na nova CB 650 R, essa nova tecnologia torna opcional o acionamento do manete da embreagem - basta acelerar e trocar a marcha.

Por sua vez, a Yamaha apresentou, dentre outros lançamentos, a XMax 300. A scooter de média cilindrada chega às concessionárias em agosto posicionada acima da XMax 250, trazendo motor de 27,9 cv, painel de instrumentos duplo e conexão Bluetooth.

Já a indiana Royal Enfield confirmou que terá fábrica própria em território brasileiro, ainda sem data de inauguração, e revelou o modelo Guerilla 450 - versão street da aventureira Himalayan 450, uma das motos mais populares da fabricante asiática.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes responde perguntas da audiência sobre os próximos lançamentos e outros temas do mercado automotivo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Carros

Mercedes apresenta novo GLC elétrico e carro-conceito com mais de 1.300 cv

De nova Strada a SUV de 7 lugares: Fiat prepara cinco lançamentos até 2030

Carros voadores batem e pegam fogo na China; homem ficou ferido

Inteligentes, novos pneus avisam motoristas até sobre pista escorregadia

Cantor Daniel acusa calote e processa empresa por não entregar motos

Caoa Changan: o que esperar da nova marca chinesa que chegará ao Brasil

Como Ford mantém o preço de seus carros mesmo após 3 anos do lançamento

Dá para carregar na tomada? Entenda a diferença entre os carros híbridos

Metal cobiçado para carro elétrico já atraiu até Musk a região pobre de MG

Justiça suspende mais de 300 mil multas de trânsito em Mato Grosso do Sul

De 'T-Cross do futuro' a invasão chinesa, veja carros do Salão de Munique