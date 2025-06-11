Yamaha apresenta XMax 300 no Festival Interlagos; veja detalhes da scooter

A edição desta semana do programa Carona é voltada à edição 2025 do Festival Interlagos Moto, realizado de 29 de maio a 1º de junho. No evento na capital paulista, o apresentador Jorge Moraes trouxe as novidades da Yamaha, que apresentou, dentre outros lançamentos, a XMax 300.

A scooter de média cilindrada chega às concessionárias em agosto posicionada acima da XMax 250, trazendo motor de 27,9 cv, painel de instrumentos duplo e conexão Bluetooth.

No estande da Honda, Moraes conheceu as novidades sobre duas rodas da marca japonesa para o mercado brasileiro, como a volta da Hornet - que agora é uma família de motos, composta por versões com motores de 500, 750 e 1.000 centímetros cúbicos.

A Honda também apresentou a embreagem E-Clutch - disponível na nova CB 650 R, essa nova tecnologia torna opcional o acionamento do manete da embreagem - basta acelerar e trocar a marcha.

Para quem gosta de motocicletas de alto desempenho, a BMW levou para Interlagos a atualização da superesportiva S1000 RR, que é o modelo de duas rodas mais potente fabricado no Brasil: com 210 cv, o lançamento é montado na fábrica da marca alemã em Manaus (AM).

Já a indiana Royal Enfield confirmou que terá fábrica própria em território brasileiro, ainda sem data de inauguração, e revelou o modelo Guerilla 450 - versão street da aventureira Himalayan 450, uma das motos mais populares da fabricante asiática.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes responde perguntas da audiência sobre os próximos lançamentos e outros temas do mercado automotivo.