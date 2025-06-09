Topo

Carros

Festival Interlagos traz novas motos que chegam ao Brasil; veja lançamentos

Do UOL, em São Paulo

09/06/2025 12h00

A edição desta semana do programa Carona é voltada à edição 2025 do Festival Interlagos Moto. Realizado de 29 de maio a 1º de junho no 'templo' do esporte a motor, na zona sul da capital paulista, o evento trouxe lançamentos de motocicletas de marcas como Honda, Yamaha, BMW, Royal Enfield e Suzuki, além de oferecer test-rides e outras experiências aos visitantes.

No estande da Honda, o apresentador Jorge Moraes conheceu as novidades sobre duas rodas da marca japonesa para o mercado brasileiro, como a volta da Hornet - que agora é uma família de motos, composta por versões com motores de 500, 750 e 1.000 centímetros cúbicos.

A Honda também apresentou a embreagem E-Clutch - disponível na nova CB 650 R, essa nova tecnologia torna opcional o acionamento do manete da embreagem - basta acelerar e trocar a marcha.

Por sua vez, a Yamaha apresentou, dentre outros lançamentos, a XMax 300. A scooter de média cilindrada chega às concessionárias em agosto posicionada acima da XMax 250, trazendo motor de 27,9 cv, painel de instrumentos duplo e conexão Bluetooth.

Para quem gosta de motocicletas de alto desempenho, a BMW levou para Interlagos a atualização da superesportiva S1000 RR, que é o modelo de duas rodas mais potente fabricado no Brasil: com 210 cv, o lançamento é montado na fábrica da marca alemã em Manaus (AM).

Já a indiana Royal Enfield confirmou que terá fábrica própria em território brasileiro, ainda sem data de inauguração, e revelou o modelo Guerilla 450 - versão street da aventureira Himalayan 450, uma das motos mais populares da fabricante asiática.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes responde perguntas da audiência sobre os próximos lançamentos e outros temas do mercado automotivo.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Carros

Viatura bateu: quem paga conta em acidentes durante perseguições policiais

Aparência engana: 5 truques de montadoras para carros parecerem mais caros

Chevrolet Spark: andamos no SUV elétrico chinês que vai concorrer com a BYD

Bandeira vermelha traz taxa que penaliza recarga de carro elétrico em casa

Novo Toyota Corolla tem estilo de carro elétrico e é revelado antes da hora

Carregador portátil é essencial em carros eletrificados, mas exige cuidados

Citroën Basalt Dark Edition, de R$ 115 mil, é o rei do custo-benefício

Pneu de carro elétrico e híbrido é diferente; veja o que muda

Golpe na recarga cria exigência de caução e clientes se esquecem do troco

Quem é bilionário de 32 anos que comprou 'carro voador' por R$ 700 mil

'Kit dignidade': veja 5 opções de carros usados automáticos por R$ 50 mil