Peugeot 2008 recebe apenas uma estrela em crash test do Latin NCAP

O novo Peugeot 2008 vendido no Brasil recebeu uma estrela (de cinco) na principal avaliação de segurança veicular da América Latina. O Latin NCAP — sigla para Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe — criticou o SUV, descontando pontos por "falta de proteção lateral para a cabeça nas fileiras dianteira e traseira" como equipamento padrão.

Também houve críticas à estabilidade estrutural do SUV compacto e à oferta limitada de alguns itens de segurança, disponíveis apenas em versões mais caras.

Fabricante contestou a abordagem do Latin NCAP na avaliação da segurança veicular Imagem: Divulgação

O resultado do crash test é válido apenas para as versões do Peugeot 2008 a combustão, fabricado na Argentina e com preços entre R$ 143.990 e R$ 173.990. O E-2008, elétrico, é importado da Europa e não foi incluído por conta das diferenças no seu projeto.

A Peugeot contestou os critérios do relatório final, divulgado nessa quinta-feira (5). A marca também reforçou seu compromisso com a segurança veicular e afirmou estar de acordo com padrões internacionais do setor.

Problemas em colisões laterais

A maior penalização do Peugeot 2008 se deu pelo fato dois itens de proteção contra impactos laterais não serem equipamentos instalados por padrão no veículo.

Resultado vale para as unidades com motor turboflex, importadas da Argentina Imagem: Divulgação

Devido a isso, diz o Latin NCAP, não foi possível realizar testes que simulam impactos em postes e árvores. A pontuação zerada no quesito derrubou a nota do modelo que, no quesito de proteção a ocupantes adultos, atingiu apenas 42% do resultado máximo.

Segundo o órgão, a proteção contra impacto lateral em poste evita que, em colisões laterais, o obstáculo cause lesões graves na cabeça do ocupante. "Esses acidentes são graves e a frequência de mortes ou lesões graves é muito elevada", diz.

Esquema do teste lateral de impacto em poste, que não foi realizado pelo Latin NCAP Imagem: Divulgação

Outros descontos

Entre outras conclusões, o relatório classificou a estrutura do carro como "instável e incapaz de suportar cargas maiores" no impacto frontal.

A deformação da carroceria do 2008 exerceu desaceleração classificada como "excessiva" nos bonecos de teste. Além disso, a frenagem autônoma de emergência foi penalizada por ser exclusiva de versões mais caras.

Também avaliou-se a proteção para bebês e crianças no banco dianteiro, que gera polêmica no Brasil. Isso porque, na visão de diferentes executivos da indústria, a avaliação é injusta, já que menores de dez anos não podem viajar na primeira fileira, salvo exceções.

Críticas duras

O comunicado de imprensa do Latin NCAP destaca que nenhum dos nove carros da Stellantis avaliados desde 2020 — quando o atual protocolo de testes entrou em vigor — recebeu mais do que duas estrelas.

É como se as vidas na América Latina e no Caribe não importassem tanto quanto as da Europa Alejandro Furas, secretário-geral do Latin NCAP

Como nos ensaios anteriores, os executivos do órgão fizeram críticas duras ao conglomerado automotivo, que ainda inclui marcas como Fiat, Jeep, Ram e Citroën.

O presidente do Conselho de Administração do Latin NCAP chamou o resultado de inaceitável. Segundo Stephan Brodziak, a nota da Stellantis é fruto de "uma decisão empresarial que prioriza a redução de custos em detrimento de vidas humanas".

O secretário-geral, Alejandro Furas, se disse "decepcionado" e espera que os futuros testes apresentem resultados melhores.

Peugeot se defende

Em nota ao UOL Carros, a Stellantis reforçou o compromisso com a segurança veicular. A empresa afirmou que seus modelos comercializados "atendem a todas as regulamentações vigentes, bem como protocolos internacionais", com a devida homologação.

A segurança de um carro é um conjunto pensado desde o início do desenvolvimento, e vai muito além da oferta individual de itens de segurança ativa e passiva. Vale destacar que o veículo está disponível em diferentes versões e níveis de equipamentos

A Stellantis também frisou que "não financia nem patrocina" as avaliações realizadas pelo Latin NCAP.