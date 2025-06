Navio em chamas com 3.000 carros da China está à deriva no Pacífico; veja

O navio cargueiro Morning Midas continua à deriva na região norte do Oceano Pacífico após um incêndio na embarcação, que traz mais de 3.000 carros a bordo e cuja tripulação foi resgatada em segurança.



A informação é da Guarda Costeira dos Estados Unidos, segundo a qual a embarcação ainda expelia uma densa nuvem de fumaça no avistamento mais recente, registrado nesta quarta-feira (4) - mesma data do início do incêndio.



Conforme a corporação, o cargueiro com 183 metros de comprimento traz a bordo 3.048 veículos, dos quais 70 são 100% elétricos e 681, híbridos. Os demais são modelos convencionais a combustão.

Todos os 22 tripulantes foram resgatados do cargueiro sem ferimentos, informa Guarda Costeira estadunidense Imagem: Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos

De acordo com agências de notícia internacionais, o navio partiu no último dia 26 de Yantai, na China, rumo ao porto de Lazaro Cardenas, no México, onde os automóveis seriam desembarcados.



A Guarda Costeira estadunidense informa que o Morning Midas estava a cerca de 500 quilômetros da costa do Alasca quando recebeu o pedido de socorro da tripulação, que não conseguiu conter as chamas a bordo. Todos os 22 ocupantes foram socorridos sem ferimentos por outras embarcações que passavam pelo local.

No mais recente avistamento, Morning Midas ainda expelia densa nuvem de fumaça com cerca de 3.050 carros a bordo Imagem: Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos

Ainda não há informações sobre quais modelos de carros estão a bordo do cargueiro nem da origem do incêndio. O Morning Midas tem bandeira da Libéria e atualmente está sob gestão da empresa britânica de logística Zodiac Maritime - que está trabalhando em conjunto com a Guarda Costeira para resgatar o cargueiro e sua respectiva carga.

Além dos mais de 3.000 automóveis, a embarcação transporta 350 toneladas de gás combustível mais 1,530 toneladas de óleo combustível.

Outros incidentes com carros em navios

Em 2020, navio Golden Ray tombou com mais de 4.000 carros na costa da Geórgia (EUA) e resgate levou 2 anos Imagem: Reprodução

Nos últimos anos, incidentes como este têm acontecido cada vez mais. Em 2019, o navio cargueiro Golden Ray, de propriedade da Hyundai Glovis, tombou com 4.200 carros na costa do estado norte-americano da Geórgia e teve que ser fatiado para ser extraído do local em um processo que levou dois anos.



Já em 2022, um navio que transportava 4 mil carros de luxo, incluindo carros de marcas como Porsche e Bentley, afundou no arquipélago português dos Açores.