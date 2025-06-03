Topo

Preços caem e gasolina é mais vantajosa que etanol; veja ranking por estado

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

03/06/2025 12h07Atualizada em 03/06/2025 12h21

A gasolina segue como combustível mais vantajoso na maior parte do território brasileiro na comparação com o etanol.

Isso ocorre após mais uma redução no preço médio de ambos os combustíveis. É isso o que mostra levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

"Tanto o etanol quanto a gasolina apresentaram pequenas reduções em maio, mantendo o comportamento dos últimos meses. Essas variações mais contidas são reflexo da ausência de reajustes promovidos pela Petrobras, o que tem contribuído para um cenário de certa estabilidade nos preços praticados nos postos", avalia Renato Mascarenhas, diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios da Edenred Mobilidade - proprietária da Ticket Log.

A pesquisa aponta que é mais barato abastecer carros flex com gasolina em 15 estados, enquanto o etanol e a melhor opção em 11 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal - confira o ranking abaixo.

De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Pacaembu (SP), onde o litro sai por R$ 3,73.

Já o álcool mais caro do país está em Macapá (AP), a R$ 5,81. Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), a R$ 5,59. A mais cara é encontrada em Plácido de Castro (AC) e em Luzinópolis (TO), com preço médio de R$ 7,69.

Como é feito o cálculo

  • Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
  • Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
  • Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
  • É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
  • Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,60
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66

+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,03
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,82
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,54
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,43
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,28
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,42
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,57
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,39
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,59
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,58
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,11
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,05
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,41
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,41
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,20
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,23
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,01
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,82
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,36
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,13
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,84
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,46
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,76
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,26
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,50
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,04
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,72
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,23
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,28
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,12
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,85
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a maio de 2025; dados do Amapá não estavam disponíveis

