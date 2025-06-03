Preços caem e gasolina é mais vantajosa que etanol; veja ranking por estado

Colaboração para o UOL

A gasolina segue como combustível mais vantajoso na maior parte do território brasileiro na comparação com o etanol.

Isso ocorre após mais uma redução no preço médio de ambos os combustíveis. É isso o que mostra levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

"Tanto o etanol quanto a gasolina apresentaram pequenas reduções em maio, mantendo o comportamento dos últimos meses. Essas variações mais contidas são reflexo da ausência de reajustes promovidos pela Petrobras, o que tem contribuído para um cenário de certa estabilidade nos preços praticados nos postos", avalia Renato Mascarenhas, diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios da Edenred Mobilidade - proprietária da Ticket Log.

A pesquisa aponta que é mais barato abastecer carros flex com gasolina em 15 estados, enquanto o etanol e a melhor opção em 11 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal - confira o ranking abaixo.

De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Pacaembu (SP), onde o litro sai por R$ 3,73.

Já o álcool mais caro do país está em Macapá (AP), a R$ 5,81. Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), a R$ 5,59. A mais cara é encontrada em Plácido de Castro (AC) e em Luzinópolis (TO), com preço médio de R$ 7,69.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,60

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,03

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,82

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,54

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,43

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,28

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,42

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,57

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,39

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,59

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,58

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,11

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,05

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,41

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,20

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,23

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,01

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,82

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,36

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,13

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,84

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,46

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,76

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,26

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,50

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,04

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,72

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,23

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,28

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,12

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,85

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a maio de 2025; dados do Amapá não estavam disponíveis

