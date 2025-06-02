Ladrões do futuro: tecnologia 'barata' já permite levar carro em segundos
Seja pé de cabra, lima ou cordinha, nenhuma dessas técnicas antigas de furto de carro são tão eficazes contra os veículos modernos quanto as novas.
São itens eletrônicos que facilitam a vida dos criminosos que, muitas vezes, precisam de menos de um minuto para levar o seu automóvel embora. E nem sempre ele é recuperado, uma vez que até os rastreadores podem ser bloqueados.
'Capetinha'
No Brasil, o chamado "capetinha" tem feito muito sucesso. Criado para bloquear os sinais de celulares em lugares seguros, especialmente presídios, o dispositivo pode ser encontrado facilmente em sites de comércio eletrônico, a despeito do seu uso ser proibido sem a devida homologação e permissão da Anatel.
Os preços podem ficar pouco acima de R$ 100, uma pechincha que ajudou a popularizá-lo. Além da função original, o aparelhinho também é capaz de "embaralhar" o sinal dos rastreadores automotivos, o que não só facilita o furto, como também o desmanche do modelo.
Em conjunto com o "capetinha", os criminosos também costumam usar um outro aparelho com nome curioso: o "vassourinha". Seu uso permite detectar onde está o rastreador, o que facilita na hora de retirá-lo e permite dispensar o bloqueio permanente das frequências dele.
Basta abrir o capô
Ambas tecnologias permitem fazer tudo sem abrir o carro, no entanto, ladrões digitalizados também conseguem levar o veículo em pouco tempo com outros aparelhos, basta abrir o capô.
Embaixo dele estão vários componentes integrados. Como tudo funciona com base na CAN (Controller Area Network), uma rede local que conecta a eletrônica do automóvel. Uma vez que um dispositivo simples seja conectado à central de controle do motor, dar a partida será fácil.
Outros modelos podem permitir o acesso por dentro, no caso, com o uso de USB - uma antiga vulnerabilidade de automóveis da Kia e da Hyundai que foi muito explorada no passado.
Ou também por via saída OBD, ferramenta criada para permitir o diagnóstico eletrônico do veículo. Nem sempre há uma firewall (tipo de barreira de segurança), dado que os sistemas integrados na rede CAN partem do princípio que a comunicação entre eles é segura. No entanto, tais dispositivos exigem que o bandido entre no carro.
Sem chave
Não é apenas por aqui que as novas (e simples) tecnologias estão sendo usadas. Embora sejam uma facilidade e tanto, as chaves wireless se tornaram um ponto de fragilidade bem explorado pelos bandidos. Através de aparelhos de captura, o sinal emitido por elas é capturado, o que permite replicá-lo e abrir as portas do carro. Uma vez abertas, é possível dar a partida por botão e seguir em frente.
É uma onda de crimes que assolou o Brasil e, agora, está se popularizando em países da Europa e da América do Norte.
Uma notícia recente do jornal "The Guardian" afirmou que mesmo projetos novos estão sendo vítimas da técnica, entre eles, o Hyundai Ioniq 5 e também carros da Lexus e outros.
Por lá, a traquitana é semelhante a um videogame portátil, diminuindo assim a suspeita. Sem ter apelidos tão criativos quanto no Brasil, o aparelhinho é chamado de emulador, pois simula a frequência verdadeira. Pode não ser o único fator que influencia o aumento da criminalidade, no entanto, o fato é que os roubos e furtos cresceram de 70 mil para 130 mil nos últimos nove anos.