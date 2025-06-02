Ford F-150: como é versão 'nervosa' da picape para encarar qualquer terreno

Nesta edição do Carona, o apresentador Jorge Moraes viaja até a Patagônia, na Argentina, para contar todos os detalhes da Ford F-150 Tremor.

A nova versão da picape de grande porte da Ford estreia no Brasil com preço sugerido de R$ 580 mil, trazendo foco na condução fora de estrada.

Para se diferenciar da versão Lariat e justificar o acréscimo de R$ 20 mil no preço, a F-150 Tremor traz diferenciais como suspensões reforçadas, pneus todo-terreno e diversos auxílios eletrônicos para encarar os terrenos mais difíceis.

Como na configuração Lariat, o motor é o 5.0 V8 Coyote, naturalmente aspirado, capaz de render 405 cv de potência e 56,6 kgfm de torque, gerenciado pela transmissão automática de dez velocidades. A tração é 4x4 com reduzida, somada a um seletor com sete modos de condução.

Nesta semana, o Carona também destaca um dos lançamentos automotivos mais importantes de 2025 no Brasil: a chegada do Tera, novo SUV de entrada da

Volkswagen com produção em Taubaté (SP), onde o já aposentado VW Gol era fabricado.

Medindo 4,15 m de comprimento, 2,56 m de distância entre-eixos e porta-malas de 350 litros (VDA), o Tera estreia com motorização 1.0 aspirada de 84 cv e câmbio manual na versão básica, com preço promocional de R$ 99.990 válido para as primeiras 999 unidades comercializadas - após o lote inicial se esgotar, o valor sobe a R$ 103.990.

O SUV compacto derivado do Polo também traz configurações equipadas com propulsor 1.0 turbo de 116 cv, sempre associado ao câmbio automático de seis marchas.

Com essa motorização, os preços vão de R$ 116.990 a R$ 139.990.

Jorge Moraes faz, ainda, uma visita à fábrica da Stellantis em Goiana (PE), que está comemorando dez anos de produção e hoje é responsável pela montagem dos modelos Renegade, Compass e Commmander, da Jeep; Toro, da Fiat; e Rampage, da Ram.

O primeiro veículo a sair da linha de montagem do polo automotivo pernambucano, há uma década, foi o Renegade - que soma mais de 600 mil unidades fabricadas desde então e terá uma segunda geração, segundo a Stellantis já anunciou.

Nos próximos meses, caberá ao Renegade a missão de ser o primeiro veículo montado em Goiana a trazer motorização híbrida flex, somando-se a Fiat Pulse e Fastback híbridos - estes com produção em Betim (MG)

Por fim, no quadro Autosserviço, o Carona alerta para os cuidados com o sistema de arrefecimento do carro. Caso você perceba que o nível do respectivo líquido esteja baixando com frequência, é sinal de um provável vazamento, capaz de fazer o motor "ferver".

Fique atento e nunca complete o líquido com água da torneira - o recomendado é sempre utilizar água desmineralizada mais aditivo recomendado no manual do veículo, na proporção correta.