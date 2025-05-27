Câmbio manual por R$ 600 mil: Mustang ganha série limitada a 200 unidades

Do UOL, em São Paulo (SP)

Esta edição do programa Carona destaca a chegada ao Brasil do Ford Mustang GT Performance com transmissão manual.

A novidade desembarca no país em edição limitada a 200 exemplares numerados, cada um com preço sugerido de R$ 600 mil.

O motor é o conhecido 5.0 V8 aspirado, que nessa configuração rende 492 cv - 4 cv a mais do que a versão com câmbio automático.

Além do câmbio com pedal de embreagem, o lançamento da Ford traz diferenciais como bancos dianteiros esportivos da Recaro, carroceria com faixas pretas com frisos vermelhos e rodas de liga leve de 19 polegadas na cor bronze.

Novidades do Fiat Pulse 2026

Fiat Pulse traz nova grade e para-choque redesenhado na linha 2026; na foto, versão Audace Imagem: Divulgação

Nesta semana, o colunista Jorge Moraes mostra todas as novidades da linha 2026 do Pulse. De olho na concorrência, incluindo a iminente chegada do Volkswagen Tera, o SUV compacto da Fiat recebeu atualizações como nova grade frontal e para-choque dianteiro redesenhado.

Além disso, houve mudanças no revestimento interno de algumas versões, enquanto a configuração Impetus ganhou teto panorâmico opcional.

Em nome da competitividade, o Pulse também traz de volta a versão de entrada Drive com transmissão manual e motor 1.3 aspirado e promove o retorno da opção Turbo 200, equipada com propulsor 1.0 turbo flex de 130 cv e focada nos clientes PCD (pessoas com deficiência).

'Toyota' de luxo

Lexus RX 450h+ é SUV híbrido plug-in de R$ 610 mil comercializado pela marca de luxo da Toyota Imagem: Divulgação

Nesta edição do Carona, Moraes também dirige o Lexus RX 450h+, SUV grande da divisão de luxo da Toyota à venda por R$ 609.990.

Equipado com tecnologia híbrida plug-in, com bateria recarregável na tomada, o utilitário esportivo traz potência combinada de 308 cv, aceleração de zero a 100 km/h em 6,5 segundos e autonomia de aproximadamente 55 km no modo 100% elétrico.

O quadro Autosserviço desta edição fala sobre a injeção eletrônica, item que equipa todos os carros modernos a combustão e que também pode apresentar problemas que exigem manutenção.

O consultor automotivo Marcelo Silva explica os possíveis defeitos apontados pela luz de alerta da injeção eletrônica no painel do carro e sintomas capazes de indicar problemas no componente.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes responde dúvidas e perguntas enviadas pela audiência a respeito do mercado automotivo e dos próximos lançamentos.