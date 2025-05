Pouso vertical e CNH diferente: como funcionará o carro voador da Embraer

Conhecido popularmente como "carro voador", o EVE-100, da startup Eve, subsidiária da Embraer, será produzido na cidade Taubaté, no interior de São Paulo. A previsão é de que ele esteja pronto a partir de 2026.

Como é o carro voador brasileiro

O eVTOL da Eve é uma aeronave de pouso e decolagem vertical. Por ser totalmente elétrico, tem zero emissão de carbono.

Tem oito hélices dedicadas para voo vertical e asas fixas para voo em cruzeiro, sem alteração na posição desses componentes durante o voo. O conceito mais recente inclui um empurrador elétrico alimentado por motores duplos que fornecem redundância de propulsão. Segundo a empresa, o veículo "garante a segurança, acessibilidade e conforto dos passageiros".

Menos ruído. Também de acordo com a Eve, o ruído produzido pela aeronave é até 90% menor em comparação com helicópteros equivalentes.

Autonomia máxima de 100 km. A ideia, porém, é que o eVTOL faça percursos curtos, entre 16 e 48 km, em menos de 20 minutos. Dessa forma, o carro voador será um aliado contra o trânsito das grandes cidades.

Transporte de até quatro passageiros, além do piloto. Segundo a empresa, quando o voo sem tripulação for certificado, veículo poderá levar até seis passageiros. Além disso, cada passageiro pode carregar uma bagagem de mão padrão, do mesmo tamanho e tipo aceito pelas companhias aéreas.

eVTOL Eve Imagem: Divulgação

O serviço funcionará como uma espécie Uber, ou seja, com pagamento e reservas pelo celular. As bases para os veículos serão construídas especificamente para atender as necessidades deles. Chamadas de "vertipontos", elas serão basicamente como helipontos, só que com estrutura diferenciada para favorecer os pousos e as decolagens, bem como para possibilitar a recarga das baterias e a manutenção dos veículos.

Precisa de CNH? A habilitação para conduzir esse novo "carro voador" é outra. Por se tratar de uma forma inédita de mobilidade, os órgãos reguladores dentro da competência dos veículos voadores —entre elas, a própria Anac (Agência de Aviação Civil do Brasil), Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e Abag (Associação Brasileira de Aviação Geral)— ainda estão desenvolvendo as normas para a pilotagem dos eVTOLs.

Segundo a Eve, 2.850 eVTOLs já foram reservados por US$ 3 milhões cada (cerca de R$ 14,9 milhões). A startup, subsidiária da Embraer, é uma das maiores desenvolvedoras de eVTOLs.

Carro voador ou helicóptero elétrico?

eVTOL Eve Imagem: Divulgação

Descrição e aparência do veículo lembram mais um helicóptero do que, de fato, um carro. O termo "eVTOL", nome oficial dos "carros voadores", refere-se a "Electric Vertical Take-Off and Landing", ou seja, veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. Essa tecnologia descreve a capacidade de uma aeronave de decolar e pousar verticalmente, sem a necessidade de uma pista de decolagem ou aterrissagem.

A semelhança com os carros, no entanto, está no conceito. Embora os helicópteros também possuam capacidade de decolagem e pouso vertical, o termo "carro voador" é geralmente usado para descrever a próxima geração de veículos de transporte pessoal que estão sendo desenvolvidos com tecnologia avançada, como propulsão elétrica, automação e sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo.

Assim como os carros, o eVTOL é planejado para a locomoção urbana e a promessa é que o preço das viagens seja mais democrático. Em entrevistas, executivos da Eve já afirmam que ele será comparável ao valor de uma corrida de aplicativo com a mesma distância, e a principal razão é a ausência do custo com combustível, já que será elétrico. Segundo a empresa, o custo da viagem por pessoas é seis vezes menor do que em um helicóptero.

*Com reportagens publicadas em 05/07/2023, 12/08/2023 e 12/01/2024