Preciso me preocupar? O que são as luzes que aparecem no painel do carro

O programa Carona desta semana aborda as luzes de alerta do painel de instrumentos dos automóveis. Caso alguma delas permaneça acesa após o acionamento do veículo, isso pode indicar problemas mecânicos ou elétricos.

O consultor Marcelo Silva explica o significado dos principais alertas e o que você precisa fazer caso uma destas luzes acenda no seu carro.

O Carona desta semana também traz uma série de novidades trazidas pelas montadoras ao redor do mundo. Dentre elas, o programa vai à China para dirigir o Omoda 5 HEV, versão híbrida plena do SUV médio que estreia no Brasil até o fim de 2025.

Com design semelhante ao da variante 100% elétrica já vendida em nosso mercado, o SUV tem comprimento de carro médio, medindo 4,40 m, mas o entre-eixos é 2 cm menor do que o de um T-Cross, por exemplo (são 2,63 m). O porta-malas leva 378 litros.

Já o conjunto mecânico é formado pela combinação do motor 1.5 turbo a gasolina de 143 cv e 21,9 kgfm de torque com uma unidade elétrica para render cerca de 200 cv de potência.

Outro carro chinês mostrado em destaque nesta edição é a picape Poer, da GWM. Ela será lançada no Brasil em 2026 e terá produção nacional, na fábrica da montadora em Iracemápolis (SP).

Diretamente de Xangai, o apresentador Jorge Moraes traz detalhes sobre o modelo, que será comercializado no Brasil em versões a diesel e híbrida plug-in a gasolina - esta última tem mais de 400 cv de potência e autonomia superior a 1.000 km com o tanque cheio a as baterias totalmente carregadas.

O Carona desta semana também destaca os 10 anos de produção nacional da Jeep na fábrica de Goiana, em Pernambuco. Para comemorar a data, a marca lançou uma edição especial do Renegade.

Com produção limitada a 1.010 unidades, cada uma delas equipada com uma placa numerada no painel, a série é baseada na versão topo de linha Willys e chega às concessionárias com o mesmo preço sugerido: R$ 185.990.

Para se diferenciar, além da placa numerada, o Renegade Willys 10 Anos traz adesivos com a letra X - alusiva ao galão de combustível utilizado no Willys original nos tempos de guerra, também representado nas lanternas traseiras desde o primeiro Renegade, lançado em 2015.

Quanto à parte mecânica, a série limitada vem de fábrica com o mesmo motor 1.3 turbo flex de 176 cv das demais versões e, da mesma forma que o Renegade Willys, traz tração 4x4

Nesta edição, o Carona ainda conta tudo sobre a nova geração do Mitsubishi Outlander, que agora é híbrido plug-in e chega ao Brasil com preços sugeridos a partir de R$ 375 mil.

A novidade combina motor 2.4 aspirado a gasolina com dois propulsores elétricos para entregar potência combinada de 252 cv e autonomia de 58 km no modo 100% elétrico.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes responde perguntas da audiência sobre o mercado automotivo e próximos lançamentos.