Não bata! Cuidado pra fechar porta pode te salvar de preju de até R$ 2 mil

A agonia ao ouvir a porta do carro batendo com força é típica do brasileiro. Tanto que muitos motoristas de aplicativos utilizam até plaquinhas solicitando que se tome mais cuidado. Mas afinal, será mesmo que isso, na prática, traz algum mal ao automóvel? E o que seria "força" ao fechar a porta, afinal de contas?

Os questionamentos são válidos, uma vez que, quando se fecha a porta fraco demais, ela nem mesmo se encaixa direito na fechadura. A preocupação com o excesso de força, porém, não é algo cultural em outros países. Há até propagandas no exterior que já exploraram a questão para associar o seu produto à qualidade, ao mostrar uma pessoa usando toda a sua força para bater a porta.

Sim: um fechamento extremamente violento pode trazer riscos, como o de quebrar uma fechadura — isso pode custar até R$ 2 mil. Há perigo ainda de soltar ou quebrar peças. Mas se a batida menos cuidadosa é esporádica, ela dificilmente trará problemas para seu carro.

Se a pessoa tem o hábito de bater a porta do carro com toda a força (como no caso das propagandas), bastam apenas algumas vezes para que se solte a máquina do vidro, o forro de porta ou de plástico, bem como a possibilidade de desalinhar a porta e danificar a fechadura. Tudo isso contribuirá para o carro começar a apresentar barulhos.

Por outro lado, ainda assim, aquelas fechadas mais descuidadas não são iguais às que se usa toda a força. Nessas situações, o que seria mais vulnerável seria um vidro blindado que não estivesse completamente fechado, que pode acabar trincando até mesmo quando se fecha a porta devagar.

Se não, é no longo prazo que os componentes poderão apresentar danos. Ainda assim, via de regra, quanto mais cuidadosa é a fechada de porta, mais demora para serem observados quaisquer problemas de partes soltas e quebradas. E quando diferenciamos os carros antigos dos novos, como atuais têm mais plástico no forro e as fechaduras são mais complexas, eles tendem a serem os mais frágeis.

Prejuízo na fechadura: é o item mais caro dentre os envolvidos nas quebras por fechamentos agressivos. Partem de R$ 600 em carros populares e podem chegar a R$ 2 mil em modelos intermediários. Para carros premium, dependerá do sistema de fechamento de portas. O custo geral de alinhamento da porta, que leva cerca de duas horas, sai em torno dos R$ 200.

Há produtos baratinhos da internet que servem como uma espécie de batente para amenizar a agressividade do fechamento das portas, mas não fazem tanta diferença.

As borrachas das portas já fazem esse papel e se encaixam nas molduras sem o risco de desalinhamento - algo que os produtos poderiam acabar provocando, pois podem forçar as dobradiças das portas.

Fonte: Alexandre Barros Pinho, proprietário da oficina de funilaria e mecânica WTC Express,

*Com informações de matéria publicada em março de 2023