Abastecer com gasolina é furada em SP; veja o que é melhor em cada estado

Com os combustíveis seguindo uma tendência de queda nas últimas semanas, a gasolina segue sendo mais vantajosa que o etanol na maior parte do Brasil. No estado de São Paulo, no entanto, não é a melhor opção, sendo mais vantajoso abastecer seu carro com o derivado da cana-de-açúcar.

Segundo um levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros, em apenas 11 estados o biocombustível compensa mais que a gasolina, que tem vantagem em 15.

Renato Mascarenhas, diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios da Edenred Mobilidade - proprietária da Ticket Log - disse: "as quedas nos preços da gasolina e do etanol neste início de maio mostram um cenário mais competitivo no setor de combustíveis. A maior oferta de etanol, impulsionada pelo ritmo da safra, e uma certa estabilidade no mercado internacional do petróleo são os principais fatores por trás desse movimento".

De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Bady Bassitt (SP), onde o litro sai por R$ 3,74.

Já o álcool mais caro do país está em Alto Alegre do Pindaré (MA) a R$ 5,79. Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), com preço médio de R$ 5,59. A mais cara é encontrada em Luzinópolis (TO), por R$ 7,69.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,33

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,61

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,78

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,48

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,54

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,43

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,30

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,58

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,43

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,57

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,60

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,59

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,12

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,05

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,40

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,21

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,23

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,83

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,32

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,13

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,82

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,35

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,47

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,77

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,03

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,79

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,04

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,79

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,28

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,95

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,04

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,46

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,73

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,24

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,29

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,22

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,49

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a maio de 2025, os dados do Amapá não foram computados

