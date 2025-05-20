Abastecer com gasolina é furada em SP; veja o que é melhor em cada estado
Com os combustíveis seguindo uma tendência de queda nas últimas semanas, a gasolina segue sendo mais vantajosa que o etanol na maior parte do Brasil. No estado de São Paulo, no entanto, não é a melhor opção, sendo mais vantajoso abastecer seu carro com o derivado da cana-de-açúcar.
Segundo um levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros, em apenas 11 estados o biocombustível compensa mais que a gasolina, que tem vantagem em 15.
Renato Mascarenhas, diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios da Edenred Mobilidade - proprietária da Ticket Log - disse: "as quedas nos preços da gasolina e do etanol neste início de maio mostram um cenário mais competitivo no setor de combustíveis. A maior oferta de etanol, impulsionada pelo ritmo da safra, e uma certa estabilidade no mercado internacional do petróleo são os principais fatores por trás desse movimento".
De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Bady Bassitt (SP), onde o litro sai por R$ 3,74.
Já o álcool mais caro do país está em Alto Alegre do Pindaré (MA) a R$ 5,79. Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), com preço médio de R$ 5,59. A mais cara é encontrada em Luzinópolis (TO), por R$ 7,69.
Como é feito o cálculo
- Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
- Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
- Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
- É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
- Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia
Veja onde vale a pena abastecer com etanol*
+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,33
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,61
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66
+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,78
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,48
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,54
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,43
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,30
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,58
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,43
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,57
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,60
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,59
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,12
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,05
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61
+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,40
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,41
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64
+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,21
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,23
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,83
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*
+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,32
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,13
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62
+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,82
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,35
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,47
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,77
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,03
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,79
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,04
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,79
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,28
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,95
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,04
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,46
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,73
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,24
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,29
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,22
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,49
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
* Preços médios relativos a maio de 2025, os dados do Amapá não foram computados
