Picape voadora: quem é o motorista que decolou em dunas e parou no hospital

O condutor da picape que no último sábado (17) "decolou" em um salto de aproximadamente dez metros de altura nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará, é o empresário Valécio Nogueira Granjeiro - dono de uma rede de supermercados que leva seu sobrenome no município de Russas (CE).

Granjeiro, que viralizou nas redes sociais com o salto, ficou ferido durante a manobra, que também danificou o veículo, e chegou a ser hospitalizado. Por trazer risco a outros turistas que estavam no local, ele teve a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa pela autoridade de trânsito de Aracati - onde fica Canoa Quebrada — e foi multado em R$ 2.934,70

Além disso, a picape Ford Ranger Raptor, que nova custa R$ 490 mil, foi apreendida pelas autoridades locais e o caso está sob investigação da Polícia Civil. O veículo está sob posse da Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública de Aracati.

Valécio Granjeiro: dono de supermercados teve picape apreendida e CNH suspensa; ele é investigado pela Polícia Civil do Ceará Imagem: Reprodução

Segundo a prefeitura local, Valécio é investigado pelo suposto cometimento de eventuais ilegalidades, como "dirigir veículos na via pública, pondo em perigo a segurança alheia".

Logo após a "decolagem" da picape, que saltou por cima de um buggy com turistas antes de bater com força na areia, o empresário foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Aracati. Em seguida, foi transferido ao hospital da Unimed. Seu estado de saúde não foi oficialmente revelado, mas a reportagem do UOL Carros apurou que ele já estaria se recuperando em casa.

Segundo o relato de quem participou da remoção da Ranger da areia, o veículo teria pousado a quase 90 metros do ponto em que saiu do chão, em alta velocidade.

Segundo moradores de Russas, Valécio tem apreço por veículos esportivos e picapes Imagem: Natanael Feitosa/Reprodução

Com o impacto, os pneus furaram, os airbags foram acionados e houve grave dano estrutural no veículo, que foi removido das dunas por outra picape. O resgate foi dificultado pelo travamento das quatro rodas, pois a Raptor estava com a marcha engatada e a tração 4x4 acionada no momento do acidente.

Em postagens nas redes e segundo relatos de moradores de Russas, Valécio exibe apreço por veículos esportivos e caminhonetes. Ambas as características estão presentes na Ranger Raptor, registrada em nome da empresa de Granjeiro.

Como é a 'picape voadora'

Ford Ranger Raptor tem motor V6 turbo e comportamento de carro esportivo, além de preparo off-road Imagem: Divulgação

A Raptor é a versão extrema da Ranger, com motor V6 3.0 turbo de 397 cv e 59,4 kgfm. A transmissão automática de dez marchas é derivada do Ford Mustang, e a tração integral permite que a Raptor vá de 0 a 100 km/h em 5,8 s — 1 s a menos que o Volkswagen Jetta GLI e 2 s a menos que o Fiat Pulse Abarth.

Apesar de destacada pela publicidade da Ford, a capacidade off-road da picape vem acompanhada de orientações no manual: uso de equipamento de proteção individual em manobras, proibição de subir morros em alta velocidade e recomendação de conferir o terreno antes de avançar.

A prefeitura de Aracati condenou o incidente, ocorrido no principal destino turístico do município. Ao UOL Carros, o órgão reforçou que há lei municipal específica para circulação de veículos na areia.

Comportamentos que ameacem "a segurança das pessoas e a atividade turística sustentável" podem gerar punições, disse a prefeitura, que completou afirmando que reforçará "a fiscalização e campanhas de conscientização, para que atos irresponsáveis como este jamais se repitam".