Bandidos atraídos: 10 hábitos no carro que podem torná-lo a próxima vítima

Getty Images
Imagem: Getty Images

Alessandro Reis

Do UOL, em São Paulo (SP)

18/05/2025 05h30Atualizada em 18/05/2025 22h51

Andar de carro em grandes cidades envolve o risco de assaltos, nos quais bandidos buscam o veículo em si, para abastecer desmanches ilegais ou usá-lo em outros crimes, ou miram pertences dos seus ocupantes.

Para minimizar o risco desse tipo de ataque, o UOL Carros buscou orientações de segurança com o policial federal e instrutor de defesa pessoal Fábio Henriques.

Nossa reportagem também reuniu dicas disponíveis no Manual de Auto Proteção da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Veja abaixo alertas de como proceder e dez erros frequentes que tornam o cidadão um alvo preferencial de criminosos:

1 - Reagir ou negociar com assaltantes

É possível antever a possibilidade de ataques para não ser pego de surpresa. Se mesmo assim acontecer a abordagem criminosa, a regra de ouro é nunca reagir.

Quanto mais cedo você identificar a iminência de uma crise, mais opções terá para evitá-la. Contudo, em caso de assalto, a orientação é entregar os bens materiais sem discutir. A prioridade é sair ileso da situação.

2 - Ficar dentro do carro em via pública

Ficar parado dentro do carro pode atrair a atenção dos bandidos - iStock/Getty Images - iStock/Getty Images
Imagem: iStock/Getty Images

O policial orienta a se aproximar do veículo já com a chave na mão, se ela não for do tipo presencial. Após entrar no carro, tranque imediatamente as portas, dê a partida no motor e vá embora o quanto antes.

Seja rápido no embarque e no desembarque do veículo, pois esse é o momento de maior vulnerabilidade. Se puder, não deixe o automóvel na rua

3 - Desatenção antes do embarque e do desembarque

A distração pode torná-lo um alvo fácil para os bandidos - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

Outra recomendação é observar o entorno do veículo antes de estacionar. Se possível, dê a volta no quarteirão para verificar a presença de alguém suspeito nos arredores de onde você pretende deixar o carro.

Na hora de ir embora, faça a mesma coisa: se você constatar alguma atitude suspeita, não se aproxime do veículo.

4 - Deixar o veículo ligado com criança dentro

Cadeirinha infantil - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

Outro erro comum é sair do automóvel com o motor ligado, as portas destravadas e algum ocupante no seu interior - especialmente crianças.

Mesmo se a parada for rápida, existe a chance de bandidos levarem o carro com alguém dentro.

Os criminosos buscam oportunidades. Não corra esse risco.

5 - Deixar objetos visíveis dentro do carro

Deixe bolsas e mochilas no porta-malas, para não chamar atenção de bandidos - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Estacionar o veículo com bolsas e outros objetos visíveis atrai bandidos. Mesmo que não sejam itens de valor, sua exposição já pode ser suficiente para motivar arrombamentos e furtos.

A situação pode ficar ainda pior: existe o risco de um ou mais criminosos ficarem aguardando a chegada do motorista para assaltá-lo, assim que ele destravar as portas.

6 - Oferecer ajuda a pane mecânica

Motor fervendo - Shutterstock - Shutterstock
Imagem: Shutterstock

Uma tática recorrente de assaltantes é simular pane mecânica, especialmente em localidades ermas e à noite. Motoristas bem intencionados param, com a intenção de ajudar, e acabam caindo em uma armadilha.

Se você passar por pessoas pedindo ajuda, por falha mecânica ou acidente, não pare. Telefone para a polícia ou para o serviço de resgate e peça socorro. frase do Manual de Auto Proteção, da PM.

7 - Rodar com portas destravadas e vidros abertos

Certifique-se de que as portas estejam sempre trancadas com o veículo em movimento. Hoje, muitos carros travam automaticamente as portas acima de determinada velocidade, porém, nem todos são assim.

Procure transitar com as janelas fechadas. Isso reduz o risco de abordagem por assaltantes em paradas rápidas, como em semáforos, por exemplo.

8 - Aceitar ajuda mecânica de estranhos

Criminosos podem sabotar o carro enquanto ele estiver parado na rua. A estratégia funciona para renderem o motorista em seguida, segundo a PM

Fique alerta se o veículo apresentar pane mecânica logo após a saída. Desconfie se em seguida aparecer algum estranho oferecendo ajuda e recuse-a. "Pode se tratar de uma armadilha. Chame o socorro de urgência de sua confiança", recomenda a corporação.

Pare o automóvel em local iluminado para pedir auxílio, como um posto de combustível.

9 - Demonstrar distração no semáforo

Ao parar no sinal vermelho, certifique-se de que os vidros estão fechados - Shutterstock - Shutterstock
Imagem: Shutterstock

Criminosos se aproveitam de semáforos e lombadas, onde o condutor é obrigado a parar ou a reduzir a velocidade, para agirem. Se o motorista estiver distraído, esse é outro gatilho para ações criminosas.

Não deixe de observar ao redor e verifique a eventual aproximação de suspeitos.

10 - Abrir as portas a distância

Não é recomendado abrir o carro antes de chegar à porta - Reprodução - Reprodução
Imagem: Reprodução

Abra as portas apenas no momento de entrada. Na hora de estacionar, tranque-as e saia com o veículo o mais rapidamente possível.

