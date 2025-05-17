Falsa economia: 5 hábitos para poupar gasolina que alegram dono do posto

O jeito como você dirige influencia diretamente o consumo de combustível. Esticar marchas sem necessidade, acelerar com o trânsito parado logo à frente e atrasar a frenagem são hábitos que vão reduzir a autonomia e, além disso, acelerar o desgaste de componentes como os freios.

Rodar com o carro cheio de objetos desnecessários, seja no bagageiro ou em outros compartimentos, é outro hábito que eleva o consumo - quando maior o peso, mais força do motor é necessária para fazer o carro se movimentar e, consequentemente, mais combustível.

Outros erros que aceleram as visitas ao posto de combustível são menos óbvios e muita gente inclusive acha que está fazendo a coisa certa.

Com a ajuda de especialistas, selecionamos cinco exemplos. Confira.

1 - Abastecer com combustível mais barato sem critério

Fiscal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) testa qualidade de gasolina Imagem: ANP/Divulgação

Com o objetivo de poupar dinheiro, é comum abastecer sempre em postos que oferecem os melhores preços.

Preço baixo não é sinônimo de adulteração, mas vale a pena desconfiar quando os valores praticados estão muito abaixo da média do mercado.

Erwin Franieck, mentor de de tecnologia e inovação em engenharia avançada da SAE Brasil, orienta a dar preferência a postos conhecidos e sempre pedir a nota fiscal para comprovar a compra.

Afinal de contas, gasolina "batizada" com solvente e etanol adulterado com adição de água são capazes de afetar seriamente a saúde do motor e dos seus agregados.

"O solvente danifica componentes como dutos, vedações e peças emborrachadas, além causar a formação de depósitos no interior do propulsor. Etanol com mais água do que determina a especificação acelera a corrosão de itens e traz funcionamento irregular".

As consequências imediatas do abastecimento com combustível adulterado são perda de performance e alta no consumo.

2 - Rodar sempre com o motor frio

Motor precisa atingir temperatura de funcionamento ideal para receber lubrificação adequada Imagem: Divulgação

Rodar pouco a cada dia não garante gastar menos combustível - pelo contrário, ainda faz o carro "beber" mais.

O motor precisa atingir determinada temperatura para o calor expandir os componentes internos e, assim, proporcionar condições ideais de funcionamento e lubrificação.

Usar o carro continuamente em deslocamentos muito curtos, insuficientes para se atingir a temperatura correta, acelera o desgaste e eleva o consumo de combustível.

"Dirigir durante menos de 15 minutos nem esquenta o óleo do motor, impossibilitando a lubrificação adequada. Tem carro com baixa quilometragem que apresenta mais desgaste na comparação com um exemplar mais rodado, que no entanto funciona a maior parte do tempo na temperatura ideal".

Franieck informa que veículos abastecidos com etanol tendem a apresentar mais problemas na "fase fria", especialmente em localidades com temperaturas mais baixas.

"Em dias frios, a partida de motor abastecido com etanol tende a ser mais difícil em carros antigos, sem sistema de preaquecimento. Injeta-se mais combustível no arranque e a parte não queimada do etanol gera água como resíduo. Se o motor não esquentar adequadamente, a água não evapora e acaba contaminando o óleo, comprometendo sua performance".

3 - Calibrar pneus quentes

Calibrar pneus quentes faz com que você ajuste pressão inferior à indicada, aumentando gasto de combustível Imagem: Reprodução

Calibrar os pneus semanalmente é uma iniciativa importante para economizar combustível.

De acordo com estudo realizado pela Continental em cem postos de abastecimento das cidades de São Paulo e Jundiaí, 34% dos motoristas consultados estavam rodando com pneus descalibrados, de um total de 3,5 mil veículos vistoriados. Segundo a empresa, a cada 3 psi abaixo da especificação indicada, o consumo aumenta em 2%.

Segundo a fabricante de pneus, ao rodar 30 mil km em um ano com a pressão abaixo da recomendada, perde-se cerca de 55 litros de combustível.

A calibragem, no entanto, deve ser feita do jeito certo. Se você está habituado a fazê-la com os pneus já quentes, isso na verdade só aumenta o consumo.

Isso acontece por uma razão: como o ar aquecido se expande, a pressão aplicada fica abaixo daquela indicada no manual do proprietário. Isso eleva a área de contato do pneu com o piso, demandando mais energia para percorrer determinada distância.

Sem contar que pneu com pressão baixa sofre desgaste prematuro e pode até ser danificado.

A recomendação das montadoras é fazer o ajuste com o veículo parado há pelo menos uma hora ou que tenha rodado não mais do que 3 km em velocidade reduzida.

4 - Deixar de usar o ar-condicionado na estrada

Ar-condicionado ligado aumenta consumo, mas turbulência do ar com vidros abertos pode elevar ainda mais Imagem: Getty Images

Segundo o Cesvi Brasil, o ar-condicionado pode aumentar em 20% ou até mais o consumo, pois o compressor do equipamento é acionado por correia ligada ao motor.

A orientação é nunca dirigir com o ar ligado e os vidros abertos. Além disso, se não estiver muito quente, não coloque o resfriamento no máximo.

Porém, desligar o ar em rodovias e abrir os vidros em dias quentes não é uma boa ideia se você quiser poupar combustível.

A turbulência de ar que entra na cabine acaba exigindo mais esforço do motor para manter o veículo em movimento, elevando o consumo até mais do que se você mantivesse a climatização ligada com os vidros fechados.

5 - Dirigir na 'banguela'

Colocar câmbio em ponto-morto na descida de serra não poupa combustível e traz risco de acidente Imagem: Folhapress

Um hábito que muitos acreditam ser benéfico para reduzir o consumo é andar na "banguela". A prática, na verdade, não faz o carro beber menos e ainda compromete a segurança, bem como é capaz de causar danos ao conjunto da transmissão.

"Colocar o câmbio em neutro, na verdade, faz o carro gastar mais combustível do que se estivesse engrenado. O sistema de injeção é calibrado na fábrica para entrar em modo de baixo consumo assim que você tira o pé do acelerador, com o veículo engrenado. Isso faz com que o motor receba apenas a quantidade necessária de combustível para mantê-lo girando", explica Edson Orikassa, presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva).

Especialmente em uma descida de serra, colocar o câmbio em neutro ou ponto morto traz risco de acidentes. "Com as rodas de tração livres, você acaba sobrecarregando os freios, que podem superaquecer, perdendo a eficiência", esclarece o especialista.