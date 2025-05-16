Volkswagen Jetta renova cinco estrelas em crash test do Latin NCAP

Topo

O Latin NCAP divulgou novos resultados de testes de impacto para o Volkswagen Jetta. O modelo produzido no México renovou suas cinco estrelas nas aferições da entidade, alcançando pontuações de 86,87% em Ocupantes Adultos, 89,75% em Ocupantes Infantis, 72,60% em Proteção a Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 91,06% em Assistência à Segurança.

O Volkswagen Jetta recebeu cinco estrelas em uma avaliação de segurança feita pelo Latin NCAP. Este é o segundo teste deste modelo, que também foi analisado em 2019.

O Jetta renovado foi avaliado em chicotada cervical (whiplash), proteção a pedestres, ESC, Detecção de Ponto Cego (BSD), Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias (VRU), AEB Cidade, AEB Interurbano e Sistemas de Assistência à Velocidade (SAS).

Segundo a entidade, o Jetta apresentou, em geral, um bom desempenho com estrutura estável no impacto frontal. A porta dianteira abriu no teste de impacto lateral, "mas mesmo assim o modelo ofereceu proteção total para o ocupante adulto". O carro mostrou proteção quase completa para crianças, porém a proteção para pedestres na parte superior das pernas "pode e deve melhorar".

O Latin NCAP só avalia a versão mais básica de cada carro.

