Por que novos sensores de carro da Volvo podem 'fritar' câmera de celulares

Sensor Lidar, como o de carros da Volvo, pode queimar pixels de câmera de celulares - Reprodução
Sensor Lidar, como o de carros da Volvo, pode queimar pixels de câmera de celulares Imagem: Reprodução

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

13/05/2025 17h46Atualizada em 13/05/2025 21h13

O módulo do sensor Lidar, presente em carros da Volvo como o novo EX90,, que acaba de chegar ao Brasil, é um avanço na operação de sistema de condução semiautônoma e assistências à direção.

A tecnologia, que está presente em veículos de outras montadoras e utiliza feixes de raio laser infravermelhos para criar um mapa 3D em tempo real do entorno do carro, pode danificar dispositivos eletrônicos - no caso, o sensor de câmeras, incluindo as de smartphones.

O que aconteceu

Pessoas tiveram as câmeras dos respectivos celulares danificadas após as apontarem diretamente para os sensores Lidar de carros da Volvo equipados com esse recurso.

Conforme relatos, se alguém apontar a câmera do celular diretamente para os feixes infravermelhos de alta potência, eles podem queimar os pixels do sensor do aparelho fotográfico.

Um usuário no Reddit usou seu próprio celular para mostrar o efeito que o Lida pode causar nas câmeras. Na imagem é possível ver que o sensor deixa marcas coloridas na câmera (confira abaixo).

Aparentemente, o problema não acontece em lente grande angular, com a utilizada na câmera de ré de muitos veículos.

A Volvo chegou a inclusive emitir um alerta quanto ao fato de pessoas apontarem celulares para os sensores. "Não aponte uma câmera diretamente para o Lidar", diz a montadora em materiais promocionais do SUV EX90.

"Usar filtros ou capas protetoras na lente da câmera pode ajudar a reduzir o impacto da exposição ao LiDar", segue a Volvo. "Algumas câmeras são projetadas com proteções integradas contra fontes de luz de alta intensidade."

O sensor que a Volvo usa no EX90 é considerado seguro para os olhos humanos.

Veja:

Never film the new Ex90 because you will break your cell camera.Lidar lasers burn your camera.
byu/Jeguetelli inVolvo

