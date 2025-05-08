Seguro de carro elétrico ou híbrido é mais barato? Saiba o que muda

Um dos primeiros itens da lista após - ou até mesmo antes - na compra de um carro é a cotação (e a contratação) do seguro automotivo. Além, claro, da proteção contra furtos e roubos, ele também é uma forma de minimizar os imprevistos que podem acontecer no dia a dia com seu veículo. Mas a apólice dos modelos a combustão é diferente da oferecida para híbridos ou elétricos?

A cobertura básica de seguro automotivo, que inclui proteção contra perda parcial, perda total e roubo, é igual para ambos. Modelos eletrificados, por sua vez, precisam de coberturas adicionais e uma estrutura de atendimento especializada.

Algumas seguradoras oferecem soluções de reboque até o posto de recarga mais próximo para situações em que o veículo fique sem carga na bateria, assistência 24h com guincho especializado, proteção contra roubos ou danos acidentais para os cabos de carregamento e também a rede de oficinas credenciadas com profissionais capacitados para atender às especificidades tecnológicas dos carros eletrificados.

E é mais caro ou barato? Independentemente do tipo de motorização, o valor do seguro depende do preço e características do veículo, do perfil do motorista (incluindo idade e seu histórico de direção), o CEP pernoite e a existência ou não de condutores adicionais.

A bateria, uma das partes mais caras dos sistemas elétricos, pode ser um ponto de preocupação para quem busca um seguro para seu carro híbrido ou elétrico. O item, no entanto, está incluído na maioria das coberturas. Mas os executivos da Porto e da Allianz esclarecem pontos importantes ou as chamadas 'entrelinhas'.

"Conforme os termos contratados, pode abranger perda parcial, indenização integral ou roubo e furto. É importante ressaltar que, embora a apólice ofereça proteção contra danos acidentais e situações de roubo, ela não cobre problemas decorrentes de defeitos de fabricação ou manutenção interna", aponta Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros.

"A cobertura é aplicada inclusive em situações em que uma bateria seja comprometida diretamente em um acidente e cobre gastos superiores à franquia", diz Jaime Soares, diretor de Auto da Porto Seguro.

Outro ponto de investimento das seguradoras é a capacitação dos profissionais para lidar com essas novas tecnologias.

"A Porto Seguro investe desde o reboque com guincho especializado até a manutenção nas oficinas da rede credenciada. Há ainda protocolo específico de segurança e relacionado para veículos eletrificados, garantindo que o transporte e o atendimento técnico sejam realizados de forma segura, evitando riscos tanto para os profissionais quanto para os veículos", explica o diretor da Auto da Porto Seguro, Jaime Soares.

A Allianz, por sua vez, segue pelo mesmo caminho. "Profissionais estão aptos para avaliação e componentes de veículos elétricos em todo o seu processo de atendimento. Nas situações de veículos rebocados, a Allianz Partners, responsável pela assistência 24 horas, recebe treinamento de todas as parcerias montadas para o segmento de elétricos", finaliza o diretor executivo da Allianz Seguros, Fábio Morita.