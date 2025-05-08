Golpe da mangueira: saiba se você está sendo passado para trás ao abastecer

Preocupado em "não ser roubado" em cada abastecimento, um motorista viralizou nas redes sociais dando a dicas sobre como obter um litro a mais de gasolina no posto. O truque constituiria em esticar a mangueira sobre o carro, sem se importar com riscos na lataria.

Segundo o motorista, deixando a mangueira dobrada você "deixaria quase um litro para o dono do posto". Mas será que isso é realmente verdade?

O UOL Carros consultou a Raízen, licenciada da Shell no Brasil, além de Wayne e Gilbarco Veeder-Root, empresas fornecedoras de bombas de combustíveis.

Segundo afirmaram as empresas, a dica dada nas redes sociais tem algum sentido, já que a mangueira realmente acumula um pouco de combustível. Em compensação, o motorista também "ganha" o que ficou do abastecimento anterior e a quantidade seria irrisória.

Como funciona

Segundo as empresas, o fluxo de vazão da bomba é composto por uma sequência de fatores:

Os tanques de combustível ficam no solo e possuem um tubo que os ligam até a bomba;

A bomba tem um motor que suga o produto, como um canudo, conduzido por uma cabeça eletrônica, que fecha esse "canudo" no volume pedido;

O controle do volume fica no motor de sucção.

No entanto, a mangueira tem uma função insignificante nesse processo. A função da bomba hidráulica juntamente com o bico é regular isso.

O volume retido no interior da mangueira já foi medido pelo medidor e computado pela eletrônica da bomba e é compensado no abastecimento seguinte. Desta forma a mangueira sempre contém determinado volume de combustível.

As empresas explicam que o Inmetro exige que as mangueiras não sejam flexíveis e que não possam sofrer compressão. Por esse motivo, elas possuem uma trama de aço como reforço. Uma vez que o gatilho do bico deixa de ser pressionado, a válvula interrompe o fluxo de combustível.

Além disso, o bico de abastecimento possui válvulas internas que impedem que o conteúdo da mangueira seja drenado.

"Por contar com dispositivos internos que impedem o fluxo de combustível de forma indevida ou não computada e pelo fato de a mangueira apresentar rigidez na sua construção, manter a mangueira esticada ou não, não irá influenciar no volume abastecido", explicam as empresas em comunicado conjunto.

Reportagem publicada originalmente em 28/07/2023