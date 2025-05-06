Com preços em queda, gasolina é opção mais vantajosa na maior parte do país

Colaboração para o UOL

Com queda de preços nédios em abril, a gasolina é o combustível economicamente mais vantajoso na maior parte do território brasileiro na comparação com o etanol - cujos preços também apresentaram redução. É isso o que mostra levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

Conforme o estudo, atualmente vale mais a pena abastecer com o derivado da cana-de-açúcar em 11 unidades federativas, ante 16 da gasolina - predominantemente nas regiões Norte, Nordeste e Sul.

"O [preço do] litro da gasolina recuou para R$ 6,46 [-0.46%] em média, enquanto o do etanol caiu para R$ 4,48 [-0,67%]. Esta queda em abril foi puxada pelo aumento da oferta de etanol com o avanço da safra, cortes no preço do diesel pela Petrobras e a expectativa de mudanças na mistura de etanol à gasolina, fatores que favoreceram um cenário mais competitivo", analisa Renato Mascarenhas, diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios da Edenred Mobilidade - proprietária da Ticket Log.

De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Itaguari (GO), onde o litro sai por R$ 3,63.

Já o álcool mais caro do país está em Macapá (AP) a R$ 5,81. Por sua vez, a gasolina mais barata também está localizada em Itaguari, com preço médio de R$ 5,56. A mais cara é encontrada em Alto Holambra (SP), por R$ 8,75.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,41

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,61

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,87

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,66

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,80

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,52

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,32

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,59

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,44

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,60

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,44

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,62

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,61

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,40

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,24

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,01

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,85

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,33

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,43

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,44

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,21

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,48

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,81

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,70

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,34

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,01

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,59

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,07

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,26

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,96

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,09

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,28

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,09

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,79

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a abril de 2025

