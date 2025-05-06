Com preços em queda, gasolina é opção mais vantajosa na maior parte do país
Com queda de preços nédios em abril, a gasolina é o combustível economicamente mais vantajoso na maior parte do território brasileiro na comparação com o etanol - cujos preços também apresentaram redução. É isso o que mostra levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.
Conforme o estudo, atualmente vale mais a pena abastecer com o derivado da cana-de-açúcar em 11 unidades federativas, ante 16 da gasolina - predominantemente nas regiões Norte, Nordeste e Sul.
"O [preço do] litro da gasolina recuou para R$ 6,46 [-0.46%] em média, enquanto o do etanol caiu para R$ 4,48 [-0,67%]. Esta queda em abril foi puxada pelo aumento da oferta de etanol com o avanço da safra, cortes no preço do diesel pela Petrobras e a expectativa de mudanças na mistura de etanol à gasolina, fatores que favoreceram um cenário mais competitivo", analisa Renato Mascarenhas, diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios da Edenred Mobilidade - proprietária da Ticket Log.
De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Itaguari (GO), onde o litro sai por R$ 3,63.
Já o álcool mais caro do país está em Macapá (AP) a R$ 5,81. Por sua vez, a gasolina mais barata também está localizada em Itaguari, com preço médio de R$ 5,56. A mais cara é encontrada em Alto Holambra (SP), por R$ 8,75.
Como é feito o cálculo
- Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
- Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
- Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
- É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
- Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia
Veja onde vale a pena abastecer com etanol*
+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,41
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,61
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66
+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,87
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,66
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,80
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,52
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,32
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,59
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,44
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,60
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,44
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,62
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,61
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,40
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64
+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,24
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,01
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,85
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60
Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*
+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,33
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,25
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63
+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,43
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,44
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,21
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,48
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,81
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,70
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,34
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,01
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,59
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,07
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,26
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,96
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,09
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,28
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,09
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62
+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,79
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
* Preços médios relativos a abril de 2025
