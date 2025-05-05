Topo

Carros

Dona da Volvo, Geely exibe na China SUV elétrico que irá vender com Renault

Alessandro Reis

Do UOL, em São Paulo (SP)

05/05/2025 11h00Atualizada em 05/05/2025 15h22

Nesta semana, o programa Carona traz mais atrações do Salão de Xangai, um dos maiores eventos automotivos do mundo.

Nesta edição, o apresentador Jorge Moraes mostra mais carros que serão lançados no Brasil, além de curiosidades exclusivas para o mercado chinês.

Um dos destaques deste programa vai para a Lynk & Co, marca do Grupo Geely que tem previsão de chegada ao Brasil em 2026.

Vale destacar que esse grupo automotivo também é dono de marcas como Volvo e Zeekr, já presentes em nosso mercado, além da própria Geely - que estreia no Brasil em meados deste ano.

A estratégia da Lynk & Co para o Brasil prevê um posicionamento mais "popular" em relação à Zeekr e deverá atuar com volumes maiores e produtos voltados a um público mais amplo.

Por sua vez, a GWM, que está prestes a inaugurar fábrica em Iracemápolis (SP), levou para Xangai novidades que irão chegar a nosso país no futuro próximo. Uma delas é a linha de picapes médias Poer, que será, ao lado da linha Haval H6, produzida no interior paulista.

Moraes também destaca os SUVs 4x4 Tank 400 e Tank 700, bastante cotados para lançamento no Brasil.

Voltando à Geely, a marca do grupo homônimo destaca o EX5, SUV 100% elétrico com porte médio que marcará a estreia da montadora no mercado brasileiro em julho, por meio de uma parceria com a Renault.

A Chery, que no Brasil opera em conjunto com a Caoa, também exibiu veículos interessantes em Xangai, como um carro voador que deverá ser produzido em série daqui a um futuro não muito distante.

No quadro Autosserviço, o Carona alerta para a importância da manutenção adequada do sistema de arrefecimento e da respectiva bomba d'água. Um dos alertas é nunca completar o líquido de arrefecimento com água pura, muito menos da torneira.

O correto é seguir a recomendação do manual do proprietário e sempre utilizar a mistura na proporção correta de água e aditivo do radiador.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo, com foco nos próximos lançamentos.

