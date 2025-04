Influencer do caso do Jeep Compass é preso em operação da PF contra tráfico

Há poucos dias, o empresário e influenciador Rodrigo Morgado ganhou notoriedade após uma ex-funcionária denunciar irregularidades envolvendo o Jeep Compass que havia ganhado na sua empresa, a Quadri Contabilidade.

Ontem (29), Morgado foi preso pela Polícia Federal. O motivo, entretanto, não tem a ver com o carro, mas com porte ilegal de arma e suposto envolvimento com o tráfico internacional de drogas.

Morgado foi um dos 23 presos na operação Narco Vela, comandada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal. Seu objetivo é encontrar os responsáveis por uma nova rota da droga no litoral brasileiro, que usa barcos à vela para levar os entorpecentes até águas internacionais.

Nesses locais, a cocaína, principalmente, era transferida para outras embarcações, seguindo para portos da África e Europa, diz a PF. Durante a terça-feira (28), foram executados 35 pedidos de prisão e 62 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Santa Catarina.

Relembre o caso do Jeep Compass

Larissa Amaral da Silva trabalhava na empresa de Rodrigo Morgado, em Santos (SP). Em dezembro do ano passado, a auxiliar contábil de 25 anos ganhou um Jeep Compass seminovo em um sorteio interno da Quadri Contabilidade.

Funcionária alegou que foi demitida após reclamar de defeitos em carro que ganhou em sorteio Imagem: Reprodução

Larissa afirma ter gastado cerca de R$ 10 mil em manutenção do utilitário. Quando procurou os chefes para informar a situação, também descobriu que a posse do carro era condicionada a metas trimestrais e a um período de carência de 12 meses.

O problema levou à demissão da mulher, que, nas redes sociais, ainda revelou ter descoberto que o Compass era "sinistrado". Agora, ela recorre à Justiça Trabalhista.

O relato veio à tona na semana passada e ganhou ainda mais propagação pelo fato de Rodrigo Morgado ter 45 mil seguidores no Instagram. Lá, são compartilhadas lições de sucesso, análises de negócios e mensagens de fé cristã.

Prisão de Morgado

Segundo a Polícia Federal à reportagem, Rodrigo Morgado foi alvo, inicialmente, de um mandado de busca e apreensão na última terça-feira. O objetivo era investigar se ele vem utilizando sua contabilidade como parte de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.

Em endereços no litoral e interior do estado, a PF apreendeu uma Ferrari 296 GTB, avaliada em mais de R$ 3 milhões e um Lamborghini Urus, da mesma faixa de preço. Outros bens não detalhados também estão sob posse dos policiais.

Rodrigo Morgado foi preso, entretanto, por porte ilegal de arma. A prisão ocorreu em São Paulo (SP), após a arma ter sido encontrada em outro veículo do empresário, disse a PF ao UOL Carros.

Ferrari 296 GTB: bloqueio de bens dos investigados chegou a R$ 1,32 bilhão, diz o MPF Imagem: Divulgação

Operação Narco Vela

Segundo o MPF, a investigação que deu origem à operação Narco Vela começou em 2023, quando a Marinha dos Estados Unidos apreendeu um veleiro brasileiro perto da costa africana.

A embarcação carregava três toneladas de cocaína, e as autoridades brasileiras foram comunicadas do incidente. Nos meses seguintes, agentes da Espanha e da França também relataram coisa semelhante aos brasileiros. Mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares do estado de São Paulo participaram da ação, com maior concentração em Santos e cidades do Litoral Norte.

Lamborghini Urus de Rodrigo Morgado Imagem: Divulgação

A defesa de Rodrigo Morgado não retornou o contato do UOL Carros. Em nota anterior, seus advogados negaram irregularidades no incidente do Jeep Compass, afirmando que as regras do sorteio eram claras e que Larissa teve a opção de devolver o carro. A defesa também disse que a ex-funcionária omitiu detalhes importantes da história, sem especificá-los.