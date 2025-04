Polícia apura denúncia de racha em batida de Ferrari em SP; motorista nega

A Polícia Civil investiga a possibilidade de disputa de racha no acidente ocorrido no último sábado (26) em Piedade, no interior paulista, envolvendo uma Ferrari 348 e um Volkswagen Gol.

A batida, que aconteceu na rodovia Tenente Celestino Américo (SP-079), deixou três pessoas feridas - dentre elas, Vanderleia Silverio Da Cruz Oliveira, 53 anos, que era passageira do Gol e teve várias fraturas.

Ela continua internada em estado grave na unidade semi-intensiva do Hospital Regional Adib Domingos Jatene, em Sorocaba (SP) - o marido dela, de 52 anos, condutor do Gol, sofreu ferimentos leves e já teve alta médica.

O empresário Marcelo Marcicano Elias, que conduzia a Ferrari, também se feriu, mas recebeu atendimento médico e foi liberado no mesmo dia do acidente. Sua defesa nega que ele estivesse participando de racha no momento do sinistro. Logo após a batida, ainda no local da colisão, ele se negou a realizar teste do bafômetro, de acordo com o boletim de ocorrência - porém, fez o exame no IML (Instituto Médico Legal) algumas horas após o acidente e o teste deu negativo.

"Foi um acidente. A dinâmica do acidente mostra isso. Se fosse um racha teria um terceiro veículo envolvido e não tem", disse o advogado Daniel Tesser ao UOL Carros.

Dono de Ferrari é diretor de museu

Foto de divulgação do Dream Car Museu exibe Ferrari idêntica à que sofreu acidente Imagem: Divulgação

Marcelo Marcicano Elias é um dos diretores do museu automotivo Dream Car, em São Roque, e filho do empresário Marcelo Elias, idealizador e fundador do estabelecimento.

Um exemplar idêntico à Ferrari vermelha envolvida na colisão pode ser visto em fotos de divulgação do museu. A assessoria de imprensa do empreendimento, contudo, nega que o veículo esportivo faça parte do acervo do Dream Car - segundo nota enviada à reportagem, o carro é de propriedade particular de Marcelo, que estaria de folga no dia do acidente.

"Ele voltava de um evento beneficente quando houve acidental perda do controle (...). O condutor do veículo (...) socorreu as vítimas ainda no local do acidente e, após liberação médica, se submeteu a exame clínico feito no IML (Instituto Médico-Legal) de Sorocaba, comprovando a não-ingestão de bebida alcoólica", diz trecho da nota.

Circunstâncias do acidente

Carros ficaram destruídos após acidente Imagem: Divulgação/ Artesp

Procurada, a Polícia Civil não deu detalhes do andamento da investigação e se os envolvidos já começaram a serem ouvidos.

Sob investigação, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção e suposto crime por participar de corrida em via pública.

De acordo com o boletim de ocorrência, omentos antes do acidente, uma testemunha teria ligado para a polícia relatando ter visto dois carros de luxo, sendo um deles uma Ferrari vermelha, supostamente disputando um racha na região.

Ainda de acordo com o registro policial, Marcelo teria perdido o controle da direção do veículo em uma curva, invadido a pista contrária e batido na dianteira Gol. O acidente aconteceu no quilômetro 114 da rodovia, por volta das 16h15 do sábado passado.

O irmão dele, que conduzia um carro de luxo preto, também esteve no local, mas não há indícios de que tenha participado da dinâmica do acidente, segundo a Polícia Civil.