BMW atingida por touro tem perda total e dona pede justiça: 'é revoltante'

A empresária Talita Alvarez, de Ribeirão Preto (SP), passou por uma experiência assustadora no último dia 11 de abril.

Parada em um cruzamento com seu BMW 320i, ela se deparou com um touro em fuga, que pulou em cima do carro. A força e o peso do animal destruíram o teto e estouraram o vidro traseiro, por pouco não atingindo uma criança de cinco anos no banco de trás - filha de Talita.

A cena impressionante foi flagrada em vídeo pelo ocupante de outro veículo, atrás do BMW, e acabou viralizando nas redes.

Empresária sai do carro logo após o acidente e demonstra surpresa com a situação inesperada Imagem: Reprodução

Duas semanas depois do incidente, há alívio pelo que poderia ter sido mais grave. Ao mesmo tempo, Talita espera que o responsável pela situação seja responsabilizado - o que, segundo a empresária, ainda não aconteceu.

"Eu fico um pouco revoltada por toda a dor de cabeça que eu estou tendo", diz. Sua filha, revela, ainda se recupera do susto. "Ela teve algumas mudanças comportamentais. Graças a Deus não aconteceu nada, mas não ter uma pessoa se responsabilizando por tudo isso é revoltante".

Touro 1 x 0 BMW

Touro sem dono?

BMW ficou bastante danificado, mas, apesar do susto, motorista e sua filha não ficaram feridas Imagem: Reprodução

Nas imagens que foram notícia internacional, o touro atinge um BMW 320i e um Ford Ka, antes de seguir em fuga pela avenida no distrito de Bonfim Paulista, onde condomínios e propriedades rurais fazem vizinhança.

A Secretaria de Meio Ambiente de Ribeirão Preto (SP) divulgou nota na semana do caso, dizendo que o animal havia sido capturado e estava sob posse de José Luis Martin, que também cria gado no distrito e colocou o touro junto ao seu rebanho.

"Deixar sem comer, não pode. Eu preciso que o dono apareça ou alguém tire o touro daqui, porque como é que eu faço?", disse Martin à EPTV.

O produtor rural afirmou à TV local que registrou um boletim de ocorrência. Segundo Talita Alvarez, testemunhas do incidente também disseram ter registrado o fato na Polícia Civil.

Perda total

Porta ficou amassada após pisada do touro Imagem: Talita Alvarez/Acervo Pessoal

Após o incidente, Talita precisou acionar a seguradora do seu veículo e explicar a história incomum.

De início, seu corretor simplesmente não conseguiu compreender o que ela relatava. Mas, com a repercussão do registro, entretanto, ficou mais fácil entender o que aconteceu.

Assim, a perícia do seguro foi realizada e constatou que elementos de alta resistência na carroceria do carro, como as colunas verticais (colunas C) próximas ao porta-malas, foram danificados. Reparar o veículo seria tão trabalhoso que decretou-se perda total. "Não precisei pagar nada; nem franquia".

Talita ainda procura um veículo novo. Enquanto isso, os investigadores da seguradora estão atrás do dono do touro.

"Eles cobriram tudo e agora vão atrás do responsável", conta.