União Europeia estuda proibir fibra de carbono em carros de rua

A União Europeia está estudando banir a fibra de carbono dos carros e as montadoras no momento estão apreensivas quanto a isso. O material poderá ser classificado como perigoso para a indústria automotiva - assim como chumbo, mercúrio, cádmio e cromo hexavalente. A proibição valeria a partir de 2029.

O que aconteceu

O Parlamento Europeu, que é responsável pelas leis da União Europeia, recentemente - visando uma facilitação no projeto de reciclagem dos carros - passou a estudar considerar a fibra de carbono como um material nocivo.

Mais resistente que o aço e mais leve que o alumínio, a fibra de carbono é mais cara, porém fabricantes premium usam o material para trazer mais qualidade a seus veículos.

A UE está considerando o material perigoso devido ao fato de que a fibra, quando descartada, pode ter filamentos transportados pelo ar, causando curtos-circuitos em máquinas e até mesmo dor física em humanos, caso elas entrem em contato com a pele e membranas mucosas do corpo.

As empresas que mais teriam a perder com a medida seriam três japonesas: Toray Industries, Teijin e Mitsubishi Chemical, que juntas detêm 54% do mercado mundial de fibra de carbono.

Mesmo que a proibição seja adotada na Europa, ela só entrará em vigor em 2029, dando tempo para as montadoras se adequarem.

