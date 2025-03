Super cegonha: com alta demanda por carros, China apela a caminhão gigante

Com suas vendas de carros anuais totalizando 31 milhões de unidades em 2024, caminhões-cegonha na China têm se tornado maiores do que os vistos na maior parte do mundo.

Assim, não é exatamente uma surpresa que um caminhão com nada menos que 30 carros tenha sido flagrado em uma estrada do país asiático.

Um veiculo do tipo, normalmente, transporta até cerca de dez veículos por vez.

O que aconteceu

Um caminhão levando 30 carros foi flagrado em uma estrada na China. O vídeo no trecho íngreme mostra o veículo com suas luzes de emergência acesas.

No caminhão, vemos que há uma única fileira de carros na parte inferior, mas há duas fileiras na parte superior. Isso faz com que o trailer caiba em sua faixa, maximizando assim seu transporte. O caminhão tem apenas três eixos, que deve suportar um peso de mais de 54 toneladas em carros.

O caminhão aparentemente é um FAW JH6, com 453 cv de potência, uma transmissão de 12 marchas e um peso bruto de quase 49 toneladas.

