Eclipse Cross ganha itens de segurança e mais conforto; veja o que muda

O novo episódio do programa Carona mostra a linha 2026 do Mitsubishi Eclipse Cross, que apresenta mudanças marcantes no visual, além de oferecer um conjunto robusto de segurança e assistência à condução.

O apresentador Jorge Moraes teve a chance de testar a versão topo de linha HPE-S Black 4x4, que mantém o motor 1.5 turbo MIVEC de 165 cv, acoplado a uma transmissão CVT que simula oito marchas. Entre os destaques do modelo, a tração integral se sobressai como um diferencial no segmento, garantindo desempenho tanto em vias urbanas quanto em terrenos off-road.

A versão avaliada entrega Controle Ativo de Tração e Estabilidade (ASTC), Piloto Automático Adaptativo (ACC), Sistema de Frenagem Autônoma (FCM), assistente de partida em rampa (HSA), aviso de saída de faixa (LDW) e monitoramento de ponto cego (BSW).

Além da performance, o conforto também recebeu atenção especial. A partir da versão HPE-S, o modelo passa a contar com abertura elétrica do porta-malas com acionamento por sensor de movimento, bancos dianteiros aquecidos e traseiros reclináveis. As edições Black se destacam pelo acabamento exclusivo, que inclui revestimento em camurça e detalhes em cinza escuro no painel.

O interior foi aprimorado com novas centrais multimídia: telas de 10,25 polegadas nas versões Rush, HPE e HPE Black, e de 12,3 polegadas nas configurações HPE-S e HPE-S 4x4. O sistema oferece conectividade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto, além de GPS offline e carregamento por indução para smartphones nas versões superiores.

No visual, o Eclipse Cross 2026 apresenta mudanças marcantes. As versões HPE Black e HPE-S 4x4 Black adotam um estilo mais esportivo, com teto, rodas e aerofólio em preto brilhante, além de novos emblemas, grade redesenhada e spoilers dianteiro e traseiro. Todas as versões, exceto a Rush, contam com faróis, lanternas traseiras e luzes diurnas (DRL) em LED, enquanto as HPE-S trazem rodas de liga leve aro 18".

Disponível em seis versões, o novo Eclipse Cross chega para enfrentar concorrentes como BYD Song Pro, Jeep Compass, Volkswagen Taos e Toyota Corolla Cross.

Zeekr X Premium

Moraes também teve a chance de avaliar o Zeekr X Premium, versão de entrada do luxuoso SUV elétrico chinês. 'Primo' do Volvo EX30, com o qual divide a plataforma modular SEA e a mesma arquitetura elétrica de 800 volts, ele traz motor que rende 272 cv de potência e 35 kgfm de torque - com esse conjunto, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 5,6 segundos.

A bateria tem capacidade para 66 kWh, o que entrega uma autonomia de 332 km segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Na corrente alternada, a recarga mais lenta, aceita carregadores de até 11 kW. Na corrente contínua, que possibilita a recarga rápida, é compatível com eletropostos de até 150 kW.

Quanto às dimensões, são 4,43 m de comprimento, 2,03 m de largura, 1,57 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos. O porta-malas traz 362 litros de capacidade.

Em relação ao acabamento, o Zeekr X traz um nível acima do EX30 e conta com itens de conforto e tecnologia indisponíveis no modelo da marca sueca, como portas com acionamento elétrico, maçanetas externas retráteis e painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas, dentre outros itens. A central multimídia é de 14,6 polegadas.

O Zeekr X tem a opção com dois motores e todas as versões trazem baterias de 66 kWh.

Carro puxando para o lado? Saiba o que fazer

O quadro Autosserviço desta semana fala sobre a importância do alinhamento e balanceamento do veículo. O consultor Marcelo Silva mostra que um dos indícios aparece quando o carro começa a 'puxar' para um dos lados, normalmente após sofrer com algum buraco ou esbarrar em alguma guia.

Para solucionar o problema, o carro é levado a uma rampa de alinhamento, que vai analisar a geometria do veículo de acordo com os padrões estabelecidos pela fabricante

Por fim, outro quadro importante do programa é o 'Fala, Carona', no qual Moraes responde a dúvidas do público sobre mercado.