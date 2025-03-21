Tesla Cybertruck sofre novo recall por peça de acabamento defeituosa

A Tesla anunciou um recall de todos os seus 46 mil Cybertrucks após o acabamento acima das janelas laterais dos veículos terem se soltado em mais de uma centena de unidades. A marca recebeu contato de 151 proprietários pedindo garantia após os problemas. A questão é provocada por uma cola defeituosa, propensa a fragilização.

O que aconteceu

O Tesla Cybertruck teve um grande recall divulgado pela marca norte-americana de veículos elétricos. O problema está em um acabamento acima das janelas laterais, onde uma cola defeituosa pode fazer o objeto se soltar. Desta forma, há a necessidade de levar os modelos em concessionárias para o reparo.

O chamado envolve todos os 46.096 Cybertrucks vendidos nos últimos 15 meses, de 13 de novembro de 2023 a 27 de fevereiro de 2025.

A Tesla diz que o trilho de inclinação depende inteiramente da cola estrutural para permanecer no lugar. O adesivo é vulnerável a uma fragilização ambiental, se degradando com o tempo. Assim, a Tesla substitui a cola problemática por uma versão mais durável que não é propensa ao desgaste ambiental. A marca também soldou um pino ao painel de aço inoxidável preso na estrutura do veículo

O problema é mais um em uma lista de questões já apresentadas pelo Tesla Cybertruck desde o início das suas vendas, em 2023. Desde o início das entregas, oito recalls já foram feitos pela montadora - muitos deles foram corrigidos remotamente, por software.

Confira a peça que está caindo:

