Novo Nissan Kicks leva pontuação máxima em crash test; veja o resultado

Novo Nissan Kicks em crash test do Latin NCAP - Reprodução
Novo Nissan Kicks em crash test do Latin NCAP Imagem: Reprodução

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

19/03/2025 17h33

Fabricado no México e prestes a ser produzido também no Brasil, o novo Nissan Kicks teve um resultado máximo de cinco estrelas em um teste de impacto feito pelo Latin NCAP.

O que aconteceu

Primeiro modelo da história da Nissan a oferecer Frenagem Autônoma de Emergência (AEB), o Novo Kicks ficou com a nota máxima nos testes de impacto do Latin NCAP.

O modelo tem como padrão seis airbags, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e Sistemas Avançados de Assistência à Condução (ADAS).

O veículo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis da Estrada (VRU), AEB Urbano, AEB Interurbano e Sistemas de Assistência à Velocidade (SAS).

O SUV conseguiu 90,32% em Ocupante Adulto, 91,84% em Ocupante Infantil, 75,60% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 85,17% em Assistência à Segurança.

Segundo a entidade, o veículo apresentou uma estrutura estável no impacto frontal, com proteção total para os ocupantes infantis, resposta robusta em todos os cenários de teste do AEB e um SAS que atende aos requisitos técnicos e é oferecido de série.

Porém, o Latin NCAP também observou que "a ativação do airbag do passageiro poderia ser melhorado, pois foi detectado um leve risco de lesão no pescoço e na cabeça no impacto frontal. A porta dianteira se abriu durante o teste de impacto lateral".

Por serem opcionais, os sistemas de Detecção de Ponto Cego e Assistência de Permanência em Faixa não foram avaliados.

Vale ressaltar que o novo Kicks a ser vendido no Brasil será produzido por aqui, na fábrica de Resende (RJ), e deve passar novamente por testes do Latin NCap para avaliar se há diferenças entre os modelos feitos nos dois países.

Confira o teste:

