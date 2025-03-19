Topo

Etanol x gasolina: veja em qual estado vale abastecer com cada combustível

Bomba de combustível - Reprodução
Bomba de combustível Imagem: Reprodução

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

19/03/2025 14h27

Depois de meses de alta, o etanol agora teve seu preço estabilizado e praticamente empata com gasolina no território nacional. O combustível derivado da cana-de-açúcar compensa em 13 estados brasileiros, contra 14 do oriundo do petróleo, de acordo com uma pesquisa feita pela empresa Ticket Log, obtida com exclusividade pelo UOL Carros.

Renato Mascarenhas, Diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade: "depois de uma série de aumentos consecutivos entre dezembro e fevereiro, impulsionados especialmente pelo recente reajuste do ICMS, o IPTL indicou que os preços dos combustíveis se mostraram estáveis na primeira quinzena de março. Esse cenário indica um momento de equilíbrio no mercado, seguindo os ajustes que ocorreram nos meses anteriores".

"O etanol foi considerado mais vantajoso financeiramente pelo IPTL, no período, em 13 unidades federativas do Brasil. Contudo, é preciso salientar que também é uma opção ecologicamente mais correta para os condutores e para toda a sociedade, graças à sua emissão mais baixa de poluentes na atmosfera, fator que contribui para uma mobilidade de baixo carbono."

De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado nos municípios de Gabriel Monteiro e Inúbia Paulista (SP), onde o litro sai por R$ 3,82. Já o álcool mais caro do país está em Paracatuba (CE) a R$ 5,69. Já a gasolina mais barata é localizada em Coronel Bicaco (RS), com preço médio de R$ 5,61. A mais cara está em Alto Boa Vista (MT), por R$ 7,70.

Como é feito o cálculo

  • Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
  • Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
  • Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
  • É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
  • Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,45
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,64
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66

+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,90
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,72
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,80
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,58
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,50
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,44
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,43
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,65
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,63
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,44
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,70
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,64
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,62
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,22
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,14
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,40
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,29
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,27
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,29
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,76
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Amapá
- Preço médio do litro do etanol: -
- Custo por km rodado com etanol: -

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,06
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,31
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,88
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,79
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,25
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,55
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,83
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,06
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,66
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,94
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,58
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,77
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,26
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,94
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,19
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,70
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,89
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,85
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

* Preços médios relativos a março de 2025

