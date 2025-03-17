VW Tera: conhecemos a novidade que deve elevar nível dos SUVs compactos

O programa Carona vai à Marquês de Sapucaí e cai no samba com um lançamento que promete agitar o mercado dos SUVs compactos no Brasil. É o Volkswagen Tera, que foi apresentado por inteiro pela marca alemã e chega ao mercado brasileiro ainda neste semestre.

O apresentador Jorge Moraes teve a chance de conhecer o modelo em sua versão de topo High, e as primeiras posições foram bastante positivas.

O design do Tera destaca-se por linhas modernas e robustas, alinhadas à identidade visual global da Volkswagen. A dianteira apresenta uma grade ampla e faróis de LED integrados, conferindo uma aparência imponente ao veículo. Na traseira, as lanternas horizontais e o para-choque pronunciado reforçam o caráter esportivo do SUV.

Internamente, o Tera oferece um ambiente sofisticado e tecnológico. O painel de instrumentos digital e a central multimídia com tela sensível ao toque proporcionam conectividade e facilidade de uso. Além disso, o espaço interno foi projetado para garantir conforto aos ocupantes, com materiais de qualidade e acabamento refinado.

Em termos de motorização, o Tera será equipado com opções já conhecidas no mercado brasileiro, como o motor 1.0 turbo flex de 116 cv, associado a uma transmissão automática de seis velocidades.

Tiggo 7 e 8 híbridos: mais de 30 km/l

Jorge Moraes também esteve presente no lançamento de dois produtos importantes da Caoa Chery em 2025. O principal é o novo Tiggo 7 Plug-in Hybrid, SUV médio que promete se destacar pelo desempenho e eficiência energética.

Equipado com um motor 1.5 turbo de 147 cv e duas unidades elétricas que somam 170 cv, o modelo atinge uma potência combinada de 317 cv e torque de 56,6 kgfm. Essa configuração permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos.

Um dos principais atrativos é seu consumo impressionante. Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o SUV registra uma média de 36,9 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada.

Além disso, sua bateria de 19,3 kWh garante uma autonomia elétrica de até 63 km, permitindo que muitos motoristas realizem trajetos diários sem a necessidade de utilizar o motor a combustão.

Outro destaque foi o Tiggo 8, também em sua versão híbrida plug-in. O modelo de sete lugares entrega autonomia de 77 km no modo elétrico, além de um interior com alto nível de refinamento.

O destaque fica por conta das telas integradas de 24,6 polegadas, que unem painel de instrumentos e central multimídia, proporcionando uma experiência tecnológica avançada.

Em termos de segurança e tecnologia, o Tiggo 8 PHEV é equipado com um pacote completo de assistentes de condução, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego e assistente de permanência em faixa.

Além disso, o SUV conta com câmera 360°, carregador de celular por indução e um sistema de som premium, reforçando o conforto e a conveniência a bordo.

Buracos e valetas fazem seu carro sofrer

Esta edição do Carona traz mais uma vez o quadro 'Autosserviço', no qual o consultor Marcelo Silva responde a questões sobre manutenção. Nesta semana, ele fala sobre problemas comuns que ocorrem com os veículos ao passarem por buracos e lombadas.

Amassamento do cárter, sistema de escapamento comprometido, falha no câmbio automático e até bolhas nos pneus são alguns dos problemas causados pela via irregular.

Segundo o consultor, a dica é reduzir a velocidade ao encarar este tipo de problema na pista - e, desta forma, tentar evitar problemas maiores no veículo.

Por fim, Moraes tira as dúvidas do público sobre mercado no quadro 'Fala Carona'.