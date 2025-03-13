Carros híbridos plug-in: o que acontece quando a bateria quase acaba

Os carros híbridos plug-in combinam o melhor de dois mundos: usam eletricidade para diminuir o consumo e emissão de poluentes, enquanto o motor a combustão garante segurança para circular em locais onde não já pontos de recarga. Mas a bateria de um veículo PHEV pode acabar? Andar só com o propulsor térmico gera algum problema?

Quem responde estas perguntas é Márcio Severine, diretor de infraestrutura da Associação Brasileiro do Veículo Elétrico (ABVE). "A maioria dos veículos plug-in são dotados de controles eletrônicos que evitam que o estado de carga da bateria chegue a zero", explica.

"Esses controles em geral fixam em 5% como a menor quantidade de carga. Quando isso acontece, o motor a combustão é acionado automaticamente, mantendo a carga mínima da bateria", completa.

Ou seja, a bateria nunca zera completamente. E isso é uma medida de segurança. Severine diz que este sistema de carga mínima é muito importante e visa a "proteção para a bateria e contribui para a longevidade". Mas é recomendado sempre a recarga quando necessário.

Em equipamentos elétricos com baterias, seja um celular, notebook ou um carro, o ideal é sempre manter o nível de carga entre 20% e 80% da sua capacidade máxima, evitando descargas profundas bem como atingir o seu nível máximo de energia. As variações extremas podem impactar na vida da bateria.

Em estado de energia mínima, o motor a combustão toma as rédeas e a bateria é acionada somente em momentos de maior demanda de torque e usando a regeneração para voltar ao valor mínimo de carga ajustado.

Usar somente a unidade movida por combustível prejudica o carro? O diretor de infraestrutura da ABVE afirma que não há problemas, mas faz uma ressalva.

"O veículo PHEV é projetado e dimensionado para também trabalhar dessa forma, porém não aproveita os benefícios que o modelo híbrido oferece. Rodar somente no modo a combustão apresenta um consumo mais alto e diminui o torque do veículo", diz.

Com a carga mínima de bateria, o carro PHEV demanda muito esforço da parte a combustão. E é, geralmente, um bloco menos potente e que vai ter que lidar com todo o peso extra da parte híbrida, como motor elétrico, bateria e outros componentes.

Vale ressaltar que alguns modelos conseguem usar o motor a combustão como gerador e carregar a bateria até altos níveis.

É possível utilizar um PHEV somente em um dos modos, seja elétrico ou combustão? "Sim, não prejudica os motores nem traz prejuízos a bateria, e funciona muito bem. Porém, desta forma o usuário não utiliza todos os benefícios disponíveis por esta tecnologia", ressalta Severine.