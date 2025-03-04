Renegade Willys: como é a versão limitada que virou destaque no Carnaval

O programa Carona desta semana está em clima de Carnaval e traz como destaque o Jeep Renegade Willys, edição especial limitada a 500 unidades que homenageia o clássico produzido no Brasil até 1983. O modelo é um dos destaques da Stellantis no Galo da Madrugada, famoso evento na folia de Recife.

Esta versão topo de linha apresenta elementos que remetem ao modelo original, como adesivos alusivos ao ano de 1941 e a exclusiva cor Verde Recon. Destaque para rodas de 17 polegadas, teto bicolor e teto solar panorâmico. O motor é o 1.3 turbo flex que garante 185 cv e torque de 27,5 kgfm. A transmissão é automática de nove marchas e tração 4x4.

Do lado de dentro, oferece bancos de couro com a inscrição "Willys" e uma série de recursos tecnológicos, incluindo central multimídia de 8,4 polegadas com espelhamento sem fio e diversos assistentes de segurança

Hummer EV: o caranguejo que anda muito

O Carona também traz como destaque a viagem do apresentador Jorge Moraes aos Estados Unidos, onde testou o Hummer EV. A gigantesca picape elétrica impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pelo desempenho e tecnologia embarcada.

Com potência de até 1.014 cv na versão mais extrema, o modelo vai de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos. Seu design robusto e futurista reforça a identidade da marca, que renasceu com uma proposta 100% elétrica após anos fora do mercado.

Moraes teve a chance de rodar com a Hummer EV em tanto no asfalto quanto em terrenos off-road. Com tração integral e um sistema de quatro rodas direcionais, a picape tem a capacidade de se deslocar na diagonal com o 'modo caranguejo'.

O interior do modelo segue a linha de sofisticação e tecnologia, com uma enorme tela central multimídia e acabamento premium. Apesar do luxo, a Hummer EV mantém um caráter aventureiro, com teto removível e materiais resistentes. A picape tem autonomia superior a 500 km e pode ser recarregada rapidamente graças à tecnologia de 800V.

Novidade de Mini

Moraes ainda teve a chance de conhecer um novo lançamento do mercado premium que acaba de chegar ao Brasil. É o Mini Aceman, um crossover elétrico posicionado entre o Cooper e o Countryman.

Com 4,07 metros de comprimento e 2,60 m de entre-eixos, o Aceman tem porte de SUV compacto, mas porta-malas de 300 litros semelhante ao de hatches como Hyundai HB20 e Fiat Argo.

O Aceman chega em duas versões: E, com 184 cv, bateria de 42,5 kWh e autonomia de 253 km, e SE, com 218 cv, bateria de 54,2 kWh e alcance de 270 km, segundo o Inmetro. Em carregamento de corrente alternada (AC), suporta até 11 kW, enquanto em corrente contínua (DC), a versão E aceita até 75 kW e a SE, 95 kW. O design mantém a identidade Mini, com faróis angulares, linha de cintura alta e lanternas verticais personalizáveis.

No interior, o destaque é a tela OLED circular de 9 polegadas, complementada por teto panorâmico e acabamento com materiais recicláveis. Entre os equipamentos de série, há rodas de 18 polegadas, visão 360°, head-up display, som Harman Kardon, carregador por indução e controle de cruzeiro adaptativo.

Potência caiu e consumo aumentou? Entenda o problema

Por fim, o Carona desta semana também apresenta o quadro 'Autosserviço', no qual o consultor Marcelo Silva fala sobre os motivos para uma possível perda de potência no carro e sobre o aumento do consumo do veículo.

Ele ressalta que é importante verificar semanalmente a calibragem dos pneus, assim como a situação das velas de ignição, filtro de ar e de seguir o período correto de manutenção do veículo.