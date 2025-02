Stellantis corta investimento bilionário e põe futuro da Maserati em xeque

A Stellantis, controladora de diversas marcas, anunciou o corte de um investimento planejado para uma de suas principais marcas de luxo, a Maserati. O aporte de 1,5 bilhão de euros foi descartado após as vendas da montadora italiana terem caído em 2024.

O que aconteceu

Após as vendas terem despencada de 26.600 unidades em 2023 para 11.300 em 2024, a Maserati teve um investimento de 1,5 bilhão de euros abandonado pela sua controladora, a Stellantis.

Isso coloca o futuro do Maserati MC20 totalmente elétrico, junto com os sucessores elétricos do Quattroporte e Levante, em dúvida. Documentos revelam que isso levará ao "cancelamento de certos projetos antes do lançamento".

Diretor financeiro da Stellantis, Doug Ostermann confirmou a informação à Autocar: "temos que reconhecer a dinâmica desse negócio, particularmente no mercado chinês, e nossas expectativas em termos de quão rápido esse mercado de luxo faria a transição para a eletrificação".

A queda das vendas na Maserati levou a um prejuízo de 260 milhões de euros. Porém, com os problemas, o sindicato italiano já pediu à Stellantis clareza quanto ao futuro da marca.

