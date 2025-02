Rússia quer bilhões da Renault para ceder fábrica que comprou por centavos

Com negociações visando trazer um fim à guerra entre Rússia e Ucrânia, é possível que em um futuro próximo marcas ocidentais voltem a trabalhar em território russo - algo que desistiram logo após o início do conflito, como boicote. Entretanto, o retorno pode ser salgado financeiramente, como a Renault descobriu recentemente.

O que aconteceu

A Renault detinha uma participação de 68% na AvtoVAZ, produtora estatal da Lada. Entretanto, na pressão política do boicote à Rússia em 2022, vendeu seus ativos para a unidade de pesquisa automotiva russa, a NAMI, simbolicamente por 1 rublo - cerca de 1 centavo de dólar americano.

Agora, se resolver retornar ao país e retomar o controle da AvtoVAZ, precisará desembolsar 112,5 bilhões de rublos - cerca de US$ 1,3 bilhão. A informação é do presidente-executivo da AvtoVAZ, Maxim Sokolov.

Sokolov diz que a NAMI investiu bastante na AvtoVAZ desde a retirada da Renault. O valor passa de US$ 1,2 bilhão desde 2022. Assim, com a Renault investindo entre US$ 226 e 249 milhões por ano anteriormente, a NAMI acredita que é justo que seja reembolsada com o retorno da marca francesa.

"Os investimentos excedem os volumes médios de aporte anual que foram feitos quando a Renault era acionista, no início dos anos 20", disse Sokolov. "Então, está claro que esses investimentos terão que ser reembolsados de alguma forma no retorno."

Entretanto, a Renault ainda não deu nenhuma indicação oficial de que visa um retorno à Rússia.

