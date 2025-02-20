Tesla Cybertruck recebe nota máxima em teste de colisão; veja detalhes

O Tesla Cybertruck recebeu cinco estrelas nos testes de colisão da NHTSA (Administração Nacional de Segurança no Trânsito) nos Estados Unidos. A picape elétrica com visual polêmico teve sua versão principal, a Cyberbeast, utilizada na análise, que teve seus bastidores revelados pela própria marca em um vídeo posterior.

O que aconteceu

A NHTSA concedeu cinco estrelas - sua nota máxima - para o Tesla Cybertruck em uma bateria de testes de impacto.

O modelo testado foi sua versão principal, a Cyberbeast, que atualmente custa US$ 99.990 (cerca de R$ 571 mil na cotação atual) no mercado.

Ainda assim, o modelo ficou com quatro estrelas em resistência a capotagem e em um teste de barreira frontal, que simula uma colisão frontal entre dois veículos com mesmo peso a 56 km/h.

Porém, no teste de impacto frontal o relatório diz que o Tesla Cybertruck teve "100% de retenção do para-brisa e nenhuma intrusão na zona protegida do para-brisa". Ainda as portas do lado do motorista e do passageiro permaneceram fechadas durante o impacto e permaneceram operacionais após a colisão.

Os airbags de joelho do motorista e do passageiro não foram acionados, mas a marca informou que não eles não foram projetados para as "condições específicas do teste". Os dianteiros foram utilizados.

A Cybertruck repete o sucesso do Ford F-150 Lightning, primeira picape elétrica a conseguir nota máxima neste teste. O modelo da Tesla parte de US$ 79.990 (R$ 457 mil).

