Topo

Carros

Tesla Cybertruck recebe nota máxima em teste de colisão; veja detalhes

Tesla Cybertruck em crash test - Reprodução
Tesla Cybertruck em crash test Imagem: Reprodução

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

20/02/2025 14h51

O Tesla Cybertruck recebeu cinco estrelas nos testes de colisão da NHTSA (Administração Nacional de Segurança no Trânsito) nos Estados Unidos. A picape elétrica com visual polêmico teve sua versão principal, a Cyberbeast, utilizada na análise, que teve seus bastidores revelados pela própria marca em um vídeo posterior.

O que aconteceu

A NHTSA concedeu cinco estrelas - sua nota máxima - para o Tesla Cybertruck em uma bateria de testes de impacto.

O modelo testado foi sua versão principal, a Cyberbeast, que atualmente custa US$ 99.990 (cerca de R$ 571 mil na cotação atual) no mercado.

Relacionadas

Economia na oficina: por que carros elétricos gastam menos com manutenção

Combustível na garrafa? Toyota planeja revolucionar seu jeito de abastecer

Tabela Fipe: Veja valores para negociar carros, motos e caminhões

Ainda assim, o modelo ficou com quatro estrelas em resistência a capotagem e em um teste de barreira frontal, que simula uma colisão frontal entre dois veículos com mesmo peso a 56 km/h.

Porém, no teste de impacto frontal o relatório diz que o Tesla Cybertruck teve "100% de retenção do para-brisa e nenhuma intrusão na zona protegida do para-brisa". Ainda as portas do lado do motorista e do passageiro permaneceram fechadas durante o impacto e permaneceram operacionais após a colisão.

Os airbags de joelho do motorista e do passageiro não foram acionados, mas a marca informou que não eles não foram projetados para as "condições específicas do teste". Os dianteiros foram utilizados.

A Cybertruck repete o sucesso do Ford F-150 Lightning, primeira picape elétrica a conseguir nota máxima neste teste. O modelo da Tesla parte de US$ 79.990 (R$ 457 mil).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Carros

Novo Audi Q5 chega ao país em 2025 com motor mais forte e design atualizado

Tarso Marques e o Lamborghini: por que donos de carrões fogem de pagar IPVA

Economia na oficina: como são as manutenções de carros híbridos e elétricos

Mercedes 'de F1' custa R$ 1,7 mi, é rápido e não tem medo de curvas

De SUVs a elétricos: por que tantos carros estão à venda por R$ 119.990

Consome mais? É mais caro? Dez mitos e verdades sobre o câmbio automático

Ram Rampage ganha série especial em parceria com NFL; veja preço e detalhes

Ford Mustang ganha versão ainda mais 'envenenada' no Brasil; veja detalhes

Governo faz consulta e estuda alterar velocidade máxima de vias brasileiras

Ame ou odeie: carros 'ousados' como novo Tracker RS são mico ou boa compra?

De Zezé Di Camargo à periferia, Tesla Cybertruck vira queridinha de famosos