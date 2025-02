GWM Ora 03 chega à linha 2025 com estepe de série e comandos via smartphone

O GWM Ora 03 chega à linha 2025 com novidades nas duas versões. Até agora único carro elétrico da marca no Brasil, o hatch se renova recorrendo a maior conectividade via aplicativo de smartphones, mas também passa a contar com estepe de série.

Até então, o Ora 03 não vinha com a roda reserva, mas apenas com o kit de reparos suficiente para pequenos furos. De acordo com Andre Leite, diretor de marketing da fabricante, a inclusão do estepe foi motivada por uma "análise minuciosa dos pedidos e sugestões dos clientes".

GWM Ora 03 Skin, a versão de entrada Imagem: Divulgação

Outra atualização notável é o fato do GWM Ora 03 2025 ser compatível com o aplicativo My GWM. Através do app, é possível monitorar a localização do carro e até ordenar um bloqueio do veículo caso ele saia de uma região predefinida.

O software também permite ligar o ar-condicionado antecipadamente ao embarque, monitorar o nível de bateria e status de carregamento e ter certeza de que os vidros e teto solar estão fechados. Ainda é possível, por exemplo, acionar a buzina do Ora 03 para encontrá-lo em um estacionamento lotado.

Ambas as versões contam com duas telas de 10,25" no painel e automação veicular, mas há diferenças no acabamento Imagem: Divulgação

As novidades da linha 2025 valem tanto para o Ora 03 Skin quanto para o Ora 03 GT. Ambos também compartilham itens como sete airbags, automação veicular que inclui controle de cruzeiro adaptativo e conjunto de telas de 21" no painel.

A automação da variante GT, entretanto, é mais completa, trazendo sistema de estacionamento automático e capacidade ler placas de trânsito para ajustar a velocidade automaticamente. Por dentro, o topo de linha oferece bancos com ajustes e elétricos e massageador.

Imagem: Interior do GWM Ora 03 GT

O motor elétrico de 171 cv e 25,5 kgfm também é comum aos dois, mas a bateria da versão Skin, básica, tem 48 kWh e 232 km de autonomia, segundo o Inmetro. No Ora 03 GT a bateria cresce para 63 kWh, elevando a autonomia para 319 km.

A fabricante não indicou alterações nos preços. Atualmente, o GWM Ora 03 Skin custa R$ 159.000, enquanto o Ora 03 GT sai por R$ 187.000.