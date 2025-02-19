Topo

Etanol x gasolina: abastecer com álcool perde força e só vale em 12 estados

19/02/2025 12h49

Depois de muitos meses, a gasolina volta a valer mais a pena que o etanol na maior parte do território brasileiro. É isso o que mostra um levantamento feito pela empresa Ticket Log obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

Agora, abastecer com álcool é o que mais compensa em apenas 12 dos 27 estados brasileiros, enquanto a gasolina é a melhor opção em 15. As elevações nos preços médios de ambos os combustíveis são consequência do reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que entrou em vigor no dia 1º do mês.

Outros fatores como a valorização do petróleo no mercado internacional e as variações cambiais, que afetam os custos de importação e produção, também colaboraram para a alta.

De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Gabriel Monteiro (SP), onde o litro sai por R$ 3,82. Já o álcool mais caro do país está em Itaocara (RJ) a R$ 5,70. Já a gasolina mais barata é localizada em Inúbia Paulista (SP), com preço médio de R$ 5,78. A mais cara está em Alto Boa Vista (MT), por R$ 7,70.

Como é feito o cálculo

  • Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
  • Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
  • Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
  • É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
  • Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,53
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,65

+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,10
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,11
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,90
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,54
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,46
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,40
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,63
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,52
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,66
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,60
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,33
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,27
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,24
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,86
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,25
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,76
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Amapá
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,07
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,84
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,23
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,71
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,19
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,56
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,82
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,06
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,61
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,93
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,55
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,74
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,24
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,89
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,31
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,34
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,16
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,87
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,56
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,95
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,60
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

* Preços médios relativos a fevereiro de 2025

