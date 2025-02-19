Etanol x gasolina: abastecer com álcool perde força e só vale em 12 estados

Colaboração para o UOL

Depois de muitos meses, a gasolina volta a valer mais a pena que o etanol na maior parte do território brasileiro. É isso o que mostra um levantamento feito pela empresa Ticket Log obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

Agora, abastecer com álcool é o que mais compensa em apenas 12 dos 27 estados brasileiros, enquanto a gasolina é a melhor opção em 15. As elevações nos preços médios de ambos os combustíveis são consequência do reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que entrou em vigor no dia 1º do mês.

Outros fatores como a valorização do petróleo no mercado internacional e as variações cambiais, que afetam os custos de importação e produção, também colaboraram para a alta.

De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Gabriel Monteiro (SP), onde o litro sai por R$ 3,82. Já o álcool mais caro do país está em Itaocara (RJ) a R$ 5,70. Já a gasolina mais barata é localizada em Inúbia Paulista (SP), com preço médio de R$ 5,78. A mais cara está em Alto Boa Vista (MT), por R$ 7,70.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,53

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,65

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,10

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,11

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,90

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,54

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,46

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,40

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,63

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,52

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,66

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,60

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,33

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,27

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,24

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,86

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,25

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,76

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Amapá

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,07

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,84

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,23

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,71

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,19

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,56

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,82

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,06

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,61

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,93

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,55

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,74

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,24

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,89

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,31

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,34

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,16

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,87

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,56

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,95

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,60

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

* Preços médios relativos a fevereiro de 2025

